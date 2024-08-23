Burak Özçivit’in yeni projesi belli oldu! Partneri ise dikkat çekti

Burak Özçivit'in yeni projesi

"Mahmool Makfool"un yapımcısı Alamiya şirketi, bu projeyle iki kültürü bir araya getirerek sinema dünyasında yeni bir kapı aralıyor. Film, hem Türk hem de Dubai sineması için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor ve sinema eleştirmenleri tarafından merakla bekleniyor.

Film, 2024 yılı sonlarında vizyona girmesi planlanıyor ve sinema dünyasında geniş yankılar uyandırması bekleniyor. Özçivit ve Uluksar'ın performansları, "Mahmool Makfool"un en çok konuşulan projelerinden biri olmasını sağlayacak gibi görünüyor.