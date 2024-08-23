Burak Özçivit'in yeni projesi belli oldu! Partneri ise dikkat çekti
Türk dizi ve sinema dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Burak Özçivit, yepyeni bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Özçivit, "Mahmool Makfool" ile uluslararası bir projeye imza attı. Yakşıklı oyuncunun partneri ise merak konusu oldu. İşte o isim...
Ünlü Türk oyuncu Burak Özçivit, "Mahmool Makfool" adlı yeni filminde Pelin Uluksar ile birlikte kamera karşısına geçti.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre sinema dünyasında heyecan yaratan bir projeye imza atıldı. Türk ve Dubai ortak yapımı olan "Mahmool Makfool" filmi, ünlü Türk oyuncu Burak Özçivit'i başrolde izleyicilerle buluşturuyor. Filmde Özçivit'e, başarılı oyuncu Pelin Uluksar partnerlik yapıyor.
Karim Abouzeid'in yönetmenliğinde çekilen "Mahmool Makfool", dikkat çekici bir hikâye ile sinema severlerin karşısına çıkacak. Film, Dubai'den gelen üç kadının ünlü Türk aktör Burak Özçivit'i kaçırma hayallerini konu alıyor. Bu ilginç ve heyecan dolu hikâyede Pelin Uluksar, Feride adlı karaktere hayat veriyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Burak Özçivit'in "Kuruluş Osman" dizisinin 6. sezonu öncesi projede kamera karşısına geçtiği "Mahmool Makfool", uluslararası bir ortak yapım olma özelliği taşıyor. Dubai ve Türk sinemasının birleşimi, filme ayrı bir renk katıyor ve uluslararası bir izleyici kitlesi hedefleniyor.
Pelin Uluksar'ın performansı, Feride karakterinin derinliğini ve kompleks yapısını başarılı bir şekilde yansıtıyor. Özçivit ve Uluksar'ın uyumlu oyunculukları, filmin en büyük çekim merkezlerinden biri haline gelmiş durumda.
"Mahmool Makfool"un yapımcısı Alamiya şirketi, bu projeyle iki kültürü bir araya getirerek sinema dünyasında yeni bir kapı aralıyor. Film, hem Türk hem de Dubai sineması için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor ve sinema eleştirmenleri tarafından merakla bekleniyor.
Film, 2024 yılı sonlarında vizyona girmesi planlanıyor ve sinema dünyasında geniş yankılar uyandırması bekleniyor. Özçivit ve Uluksar'ın performansları, "Mahmool Makfool"un en çok konuşulan projelerinden biri olmasını sağlayacak gibi görünüyor.
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