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Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Ünlü rapçiyle aşk yaşamış! Meğer Afra Saraçoğlu'ndan sonra...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 08:51 Güncelleme: 23.08.2024 09:13
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Mert Yazıcıoğlu’nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Ünlü rapçiyle aşk yaşamış! Meğer Afra Saraçoğlu’ndan sonra...

Aşk 101, Karagül, Bir Litre Gözyaşı gibi projelerle hafızalara kazınan Mert Yazıcıoğlu, şimdilerde Özcan Deniz ve Özgü Namal gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçiyor. Yakışıklı oyuncu, son olarak özel hayatıyla gündem oldu. İddialara göre Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in ardından ünlü rapçiyle sevgiliymiş. Anca bu ilişki de kısa sürmüş. Peki Mert Yazıcıoğlu eski sevglisi kim? İşte detaylar...

Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz yıl yaşadığı olaylı ayrılıkla dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisi, medyada uzun süre konuşulmuş ve çiftin ayrılığı büyük yankı uyandırmıştı.

Mert YazcıoğluMert Yazcıoğlu

Bu ilişkiden sonra Dilan Çiçek Deniz'le kısa bir aşka yelken açan Mert Yazıcıoğlu yoğun çalışma temposuyla birlikte kariyerinin zirvesini yaşarken özel hayatı da unutuldu.

Yazın sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla tatilde atan Mert Yazıcıoğlu meğerse aşk hayatında da oldukça hareketli bir dönem geçiriyormuş.

BAKIN KİMİNLE SEVGİLİYMİŞ!

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun, 2. Sayfa'nın haberine göre; sahne ismi "M Lisa" olan rapçi Melisa Gülen ile gözlerden uzak üç ay aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Melisa GülenMelisa Gülen

Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa meğerse geçen ay ayrılmış... Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Mert Yazıcıoğlu'na yorum yağdı. İddiayı duyanlar "Buna aşk denmez", "Bu ne hız?", "Haberi yapılana kadar ayrılmışlar" yorumlarında bulundu.

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisiMert Yazıcıoğlu eski sevgilisi

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