Mert Yazıcıoğlu’nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Ünlü rapçiyle aşk yaşamış! Meğer Afra Saraçoğlu’ndan sonra...

Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa meğerse geçen ay ayrılmış... Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Mert Yazıcıoğlu'na yorum yağdı. İddiayı duyanlar "Buna aşk denmez", "Bu ne hız?", "Haberi yapılana kadar ayrılmışlar" yorumlarında bulundu.

Mert Yazıcıoğlu eski sevgilisi