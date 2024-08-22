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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek bakın hangi dizide oynamış! Eski hali şoke etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 16:41
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Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek bakın hangi dizide oynamış! Eski hali şoke etti

Güldür Güldür Show programında Naime karakteriyle tanınan Ecem Erkek, başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erkek'in hayatını merak edip araştıranlar, ilk kez rol aldığı diziyi duyunca şaşırıyor. Diğer yandan oyuncunun yıllar içindeki değişimi de görenleri hayrete düşürüyor. İşte Ecem Erkek'in eski hali...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek'in hayatı merak edildi.

Güldür Güldür NaimeGüldür Güldür Naime

Ünlü oyuncu, son olarak Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun sunduğu yarışma programı "Password"a konuk olarak katıldı.

Ecem Erkek, konuk olduğu programda hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Erkek, yeni sezonda "Güldür Güldür" programına dönme kararı aldığını söyledi.

Ecem ErkekEcem Erkek

Diyetle kısa süre içerisinde 10 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Erkek'in hayatına dair detaylar da merak edildi.

Ecem Erkek'in eski haliEcem Erkek'in eski hali

Ecem Erkek meğerse bir dönem Hayat Sırları dizisinde Şirin karakterini canlandırmış.

Ecem ErkekEcem Erkek

ECEM ERKEK KİMDİR?

Ecem Erkek 24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olmuştur.

Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun olmuştur.

2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakteriyle hafızalara kazındı.

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