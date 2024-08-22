Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek bakın hangi dizide oynamış! Eski hali şoke etti

Güldür Güldür Naime

Ünlü oyuncu, son olarak Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun sunduğu yarışma programı "Password"a konuk olarak katıldı.

Ecem Erkek, konuk olduğu programda hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Erkek, yeni sezonda "Güldür Güldür" programına dönme kararı aldığını söyledi.