Dilan Polat’a benzetildi! Petek Dinçöz’ün yeni imajı sosyal medyayı salladı!

44 yaşındaki Petek Dinçöz, yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıl Serkan Kodaoğlu ile olan evliliğini sonlandırarak gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine giren Dinçöz, imaj değiştirdi.

Petek Dinçöz