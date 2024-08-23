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Dilan Polat'a benzetildi! Petek Dinçöz'ün yeni imajı sosyal medyayı salladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 12:36
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Dilan Polat’a benzetildi! Petek Dinçöz’ün yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarını siyaha boyatan ünlü isim, son halini takipçileriyle paylaştı. Yeni haliyle dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a benzetildi. İşte Petek Dinçöz'in yeni imajı ve sosyal medya kullanıcılarının yorumları...

44 yaşındaki Petek Dinçöz, yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıl Serkan Kodaoğlu ile olan evliliğini sonlandırarak gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine giren Dinçöz, imaj değiştirdi.

Petek DinçözPetek Dinçöz

RADİKAL KARAR!

Sahnelere de geri dönen Dinçöz, dikkat çeken bir imaj değişikliğiyle hayranlarını karşısına çıktı. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan Dinçöz, radikal bir karar alarak saçlarını siyah renge boyattı.

İmaj değiştirdiİmaj değiştirdi

DİLAN POLAT SANDILAR!

Dinçöz'ün yeni imajı sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Dinçöz'ün son haliDinçöz'ün son hali

Ünlü şarkıcının son hali Dilan Polat'a benzetildi.

YORUM YAĞDI!

Dinçöz'ün siyah saçlı haline "Dilan Polat sandım", "Dilan Polat'a ne kadar benzemişsiniz", "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarıSosyal medya kullanıcılarının yorumları

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