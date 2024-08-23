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Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Peker Açıkalın'ın son hali şaşırttı! Doktoruyla birlikte...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 14:55
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Avrupa Yakası’nın Gaffur’uydu! Peker Açıkalın’ın son hali şaşırttı! Doktoruyla birlikte...

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden biri olan Peker Açıkalın, "Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı ‘Gaffur’ karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Ünlü ismin, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti. Söz konusu iddiaların ardından Peker Açıkalın’dan açıklama geldi. Açıkalın, sağlık durumuyla ilgili bilgi vermek amacıyla doktoruyla birlikte kamera karşısına geçti. İşte Peker Açıkalın'ın son hali...

Türk televizyon tarihinin en sevilen karakterlerinden biri olan Peker Açıkalın, 2004-2009 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan "Avrupa Yakası" dizisindeki Gaffur rolüyle milyonların kalbini kazandı.

Peker AçıkalınPeker Açıkalın

Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, Ekmek Teknesi ve Yahşi Cazibe gibi sevilen projelerde de önemli roller üstlenen Açıkalın 2011 senesinde geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönerek yürekleri ağızlara getirmişti.

Son olarak Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Açıkalın'ın eşi konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çilem Açıkalın " #PekerAçıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu operasyon oldu ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı" ifadelerini kullanmıştı.

Açıkalın'ın eşinden açıklama Açıkalın'ın eşinden açıklama

Günler sonra Peker Açıkalın'dan da bir açıklama geldi. Doktoru Serdar Demir ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu; "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" dedi. Oyuncunun doktoru da; "Peker bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah" ifadelerini kullandı.

Peker Açıkalın'ın son haliPeker Açıkalın'ın son hali

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncunun bu videosu kısa sürede gündem oldu. Peker Açıkalın'ın değişimi de ilgi odağı oldu.

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