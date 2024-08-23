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53 yaşında babalık sevinci yaşayan İlker Aksum bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 11:02
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53 yaşında babalık sevinci yaşayan İlker Aksum bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Çarli, Canım Ailem, Ramo ve Teşkilat gibi dizilerle tanınan başarılı oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz yıl nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu ile evlenmişti. İkili şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu İlker Aksum, sosyal medyada paylaştığı ultrason kağıdıyla bebeğinin cinsiyetini duyurdu. İşte o paylaşım...

Geçtiğimiz yıl nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren oyuncu İlker Aksum, 53 yaşında ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.

İlker Aksumİlker Aksum

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesini paylaşmıştı. Şimdi ise çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

İlker Aksum, sosyal medyada paylaştığı ultrason kağıdı ile takipçilerine bebeğinin cinsiyetini sordu. Takipçilerinden gelen yanıtlar sonrası ünlü oyuncu bebeğin cinsiyetini açıkladı.

Bebeğinin cinsiyetiBebeğinin cinsiyeti

İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu'nun kızı olacak.

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