53 yaşında babalık sevinci yaşayan İlker Aksum bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Geçtiğimiz yıl nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren oyuncu İlker Aksum, 53 yaşında ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.

İlker Aksum

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesini paylaşmıştı. Şimdi ise çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.