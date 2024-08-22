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Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Kaya 18 yaşına girdi! Son halini tanımak imkansız! Annesi Feraye Tanyolaç...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 13:17
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Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Kaya 18 yaşına girdi! Son halini tanımak imkansız! Annesi Feraye Tanyolaç...

Ünlü iş insanı Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç, 2009 yılında dünyaevine girdi. Ancak çift 2014 yılında boşandı. Ünlü çiftin bu evliliğinden ise Kaya adını verdikleri bir çocukları oldu. Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları Kaya 18 yaşına bastı. Tanyolaç, oğlu Hüseyin Kaya'nın doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

İki çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, hem kızı Zehra hem de oğlu Hüseyin Kaya ile sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak aile yaşantısını takipçileriyle paylaşıyor. Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç ile evliliğinden olan oğlu Hüseyin Kaya 18 yaşına girdi. Oğlunun doğum gününden kareler sosyal medyada gündem oldu.

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu ve kızıKaya Çilingiroğlu'nun oğlu ve kızı

Ünlü oyuncu Hülya Avşar'dan 2005 yılında boşanan Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile hayatını birleştirmişti. Ancak Çilingiroğlu'nun bu evliliği de uzun sürmedi.

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin KayaKaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya

2014'te boşanan ikilinin bu evlilikten Kaya adını verdikleri bir evladı oldu. Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğulları Kaya 18 yaşına bastı. Tanyolaç, oğlunun doğum gününe özel duygusal bir paylaşımda bulundu.

Feraye TanyolaçFeraye Tanyolaç

"SENİNLE GURUR DUYMAKTAN ASLA VAZGEÇMEDİM"
Oğlu Kaya'nın son halini sosyal medya hesabında yayınlayan Feraye Tanyolaç, şu ifadeleri kullandı:

"Altın yürekli oğlum iyi ki'm, canım bugün 18 oldun ayrıca üniversiteli oldun. Seninle gurur duymaktan asla vazgeçmedim. Hayat sana tüm güzellikleri sevgiyi, huzuru ve başarıyı getirsin karşına her zaman iyi insanlar çıkarsın. Hayatta karşılaşacağın her zorlukta senin cesaretine, kalbindeki sevgiye ve aklına güveniyorum. Her anını dolu dolu yaşa, hatalar yapmaktan korkma çünkü onlar seni daha güçlü ve bilge yapacak unutma. Seni koşulsuzca seven bir annen var. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum"

Kaya Çilingiroğlu ise oğlunun fotoğraflarından oluşan bir videoyu Instagram sayfasında "Bugün 18. Üniversite talebesi gurur" notuyla yayınladı.

Hülya Avşar'ın sosyal medyadaki yorumuHülya Avşar'ın sosyal medyadaki yorumu

İLK YORUM HÜLYA AVŞAR'DAN!

Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına ilk yorum da eski eşi Hülya Avşar'dan geldi. Avşar kızı, "Nice mutlu yıllara yakışıklım" yorumunu yaptı.

Hüseyin Kaya'nın son haliHüseyin Kaya'nın son hali

18 yaşına basan Kaya'nın son hali dikkat çekti.

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