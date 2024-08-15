Demet Akalın’ın isyanına Bodrumlulardan destek! MUSKİ’ye isyan ettiler: Zama gelince var suya gelince yok

Demet Akalın

İşte o şikayetlerden bazıları:

DUŞ ALABİLECEK SU BİLE YOK

Dalamanda 13 saattir su yok! Bir de pişmiş pişmiş nüfus artışını bahane ediyorsunuz. Turistik yerde yaşıyoruz tabi ki nüfus artışı da olacak sanki önceden hiç olmamış gibi bu bahaneye sığınarak 13 saattir insanlardan suyu mahrum bırakıyorsunuz. 10da kapattınız 10dan daha geç uyandım, bütün gün ne yüzümü yıkayabilecek, dişlerimi fırçalayabilecek, altı üstü elimi yıkayabilecek su yok kalktığımdan beri. İnsanları mahcup duruma sokmaktan başka bir şey bilmezsiniz. İşten dönen, bir kendine gelmek için elini yüzünü yıkayabilecek duş alabilecek su hizmeti veremiyorsunuz. Gerçekten yazıklar olsun.