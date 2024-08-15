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Demet Akalın'ın isyanına Bodrumlulardan destek! MUSKİ'ye isyan ettiler: Zama gelince var suya gelince yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 09:44 Güncelleme: 15.08.2024 09:51
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Demet Akalın’ın isyanına Bodrumlulardan destek! MUSKİ’ye isyan ettiler: Zama gelince var suya gelince yok

Ünlü şarkıcı Demet Akalın Bodrum'da kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturası için Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne isyan ederken Bodrumlular da Akalın'a destek verdi. İnternet üzerinde Muğla'da yaşanan su sıkıntıyla ilgili yoğun şikayetlerin olduğu görülürken "Zam yapmaya gelince var suya gelince yok" yorumu dikkat çekti. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturası için Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ)'ye tepki göstermişti. Akalın'ın isyanına Bodrumlular ve işletmeciler destek çıktı.

Demet Akalın'ın paylaşımıDemet Akalın'ın paylaşımı

Bölgede yaşanan çok sayıda vatandaş internet üzerinden MUSKİ'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Vatandaşlar Bodrum gibi yerlerde bile 12 saat su kesintilerinin yaşandığı vurguladı.

Demet AkalınDemet Akalın

İşte o şikayetlerden bazıları:

DUŞ ALABİLECEK SU BİLE YOK

Dalamanda 13 saattir su yok! Bir de pişmiş pişmiş nüfus artışını bahane ediyorsunuz. Turistik yerde yaşıyoruz tabi ki nüfus artışı da olacak sanki önceden hiç olmamış gibi bu bahaneye sığınarak 13 saattir insanlardan suyu mahrum bırakıyorsunuz. 10da kapattınız 10dan daha geç uyandım, bütün gün ne yüzümü yıkayabilecek, dişlerimi fırçalayabilecek, altı üstü elimi yıkayabilecek su yok kalktığımdan beri. İnsanları mahcup duruma sokmaktan başka bir şey bilmezsiniz. İşten dönen, bir kendine gelmek için elini yüzünü yıkayabilecek duş alabilecek su hizmeti veremiyorsunuz. Gerçekten yazıklar olsun.

"BİZE SIRA GELMEZMİŞ"

Bodrum Turgutreis'te tam bir haftadır sular kesik. Aramadığım yer kalmadı, çalışanlar gayet lakayıt bir şekilde cevap veriyor. Cevapta burası hep böyle, depo seviyesi düşük, yapacak bir şey yok diyorlar. Tankerle ücretsiz su veriyormuş belediye, aradık bir tane araba tüm ilçeleri dolaşıyormuş yani bize sıra gelmezmiş. Marketlerde su kalmadı, inanılmaz yani içmeye su bulamaz olduk. Damacanacılar yeni abone almazmış, yetişemiyorlarmış. 40 derece sıcakta susuz kaldık.

"ZAMA GELİNCE VAR SUYA GELİNCE YOK"

MUSKİ'nin artık Muğla Dalaman'daki şu kesintilerinden bıktık. Yaz günü 12 saat geçti su yok. Telefonla ulaşmaya çalıştığımızda çözüm yok ama suya zam yapmaya geldi mi, haziran ayında abonelere iki kere fatura çıkartmaya gelince var, icraat yapmaya gelince yok yazıklar olsun MUSKİ.

KİREÇLİ OLMASI DA CABASI!

Muğla, Türkiye'nin en çok yağış alan ilk dört ilinden biri olmasına rağmen, biz sakinler olarak haftada üç-dört kez su kesintisi yaşayarak suya hasret bırakılıyoruz ve bu durum yaşam standartlarımızı olumsuz etkiliyor. Üstelik suların oldukça kireçli olması da cabası. Artık yeter! Hiçbir işimizi yapamaz hale geldik, duş alabildiğimiz zamanlara şükrediyoruz bu ilde. Muğla'nın Dalaman ilçesindeki su kesintilerine bir son verilmesini istiyoruz. Bu arızalar hiç sona ermeyecek mi?

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