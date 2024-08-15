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Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç GBT kontrolüne takıldı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 13:29
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Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç GBT kontrolüne takıldı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bir dönem futbolcu Emre Aşık'la evli olan ve olaylı şekilde boşanan Yağmur Sarnıç, Beşiktaş'ta yapılan GBT kontrolünde yakalandı. Hakkında "suçluyu kayırma" suçundan arama bulunan Sarnıç, gözaltı sonrası çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş'ta yapılan GBT kontrolünde hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan arandığının görülmesi üzerine gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarnıç, tutuklanarak Bakırköy kadın cezaevine gönderildi.

Yağmur SarnıçYağmur Sarnıç

Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu. Sarnıç'ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Suçluyu kayırma' suçundan arandığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi.

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