Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç GBT kontrolüne takıldı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yağmur Sarnıç

Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu. Sarnıç'ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Suçluyu kayırma' suçundan arandığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi.