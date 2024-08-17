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Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber! Yeşilçam oyuncusu 60 yaşında hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 13:12
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Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber! Yeşilçam oyuncusu 60 yaşında hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber! Ertem Eğilmez tarafından 1975 yılında keşfedilen; 'Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı, 'Yol'un Yusuf'u, 'Yazlıkçılar'ın Haydar'ı ve fenomen dizi Bizimkiler'in Penguen Adem'i Tuncay Akça’dan acı haber geldi. Yeşilçam yıldızı 60 yaşında vefat etti. Acı haberi ünlü oyuncunun menajeri duyurdu. İşte detaylar...

Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

Tuncay AkçaTuncay Akça

Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte o paylaşım...

"ADİLE NAŞİT BENİ EVLATLIK İSTEMİŞTİ"

Tuncay Akça geçen yıl verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Akça, katıldığı Kim Seslendirdi adlı YouTube kanalında; Adile Naşit'in kendisini evlatlık almak istediğini söyledi.

Akça, şu ifadeleri kullandı: "'Adile Naşit öldü' dediler, televizyonun karşısında üç saat donup kalmışım. Arkadaşlarım zor kendime getirdi.

Allah rahmet eylesin, ölüm haberini öyle aldım. Beni evlatlık istemişti. Balmumcu'da otururdu; üst katta Adile Naşit, alt katta Ayşen Gruda. Bayramlarda Adile ablaya portakal, mandalina alır giderdim.

Adile abla saat 11.00 gibi kahvaltı hazırlardı, birlikte yerdik. Her bayramda yanına giderdim. Onunla uzun yıllar geçirdim ve çok anılarımız var"

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