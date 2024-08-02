Orhan Gencebay'ın düğün hediyesi mahkemelik etti! "Evi boşaltın oğlum oturacak"
Sevim Emre ile mutlu birliktelik sürdüren Orhan Gencebay, oğlu Gökhan Gencebay'a düğün hediyesi olarak lüks bir villa satın almıştı. Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, babasının düğün hediyesi olarak aldığı villayı boşaltmayan bir şirketle mahkemelik oldu. Orhan Gencebay, mahkemeye sunduğu dilekçede, Gökhan Gencebay’ın başka bir yerde kirada yaşadığını ve bu durumun kendisini mağdur ettiğini belirterek, villanın derhal boşaltılmasını talep etti. İşte haberin detayları...
Orhan Gencebay, oğlu Gökhan Gencebay'a, 2023 yılında Sarıyer'de bulunan villasını oğluna düğün hediyesi olarak hediye etti. Konut 2018'den beni Dutfaz işletmecilik şirketi tarafından kiralanmıştı.
Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta kirada oturduğu, başka evi olmadığı gerekçesiyle villanın şirket tarafından tahliye edilmesini istedi, ihtarname gönderdi. Talebi şirket tarafından karşılık bulmayınca işletmeye dava açtı.
Gökhan Gencebay, İstanbul Sulh Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, 2016 yılından beri Beşiktaş'ta stüdyo ev olarak tabir edilen güncel kira olarak 30 bin liraya oturduğunu, evlendiği için bir odalı evin ihtiyacını karşıladığını, kiracı şirkete ihtarname gönderilerek artık kendisinin oturacağını belirtti. Kira sözleşmesini yenilemeyeceğini, 6 ay içinde evin tahliye edilmesini aksi takdirde sözleşmenin fesih olup dava açacağını belirtti.
'KONUT İHTİYACI GERÇEK'
Mahkeme konut ihtiyacına dayanan tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada oturmasının, ihtiyacın varlığının başlıca kanıtı olduğunu aktardı. Davacı Gökhan Gencebay'ın konut ihtiyacının gerçek ve samimi olduğu, dava açılması için yeterli delilin oluştuğu ifade edildi. Mahkeme Gökhan Gencebay'ı haklı bularak villanın şirket tarafından tahliye edilmesine karar verdi.
'OĞLUM HUZUR İÇİNDE YAŞASIN'
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay mahkemeye sunduğu dilekçede; Sarıyer'de daha önceden iki tane villa aldığını ve bu yerleri kiraya verdiğini, sonrasında oğlu Gökhan ve torunu Efe'ye evleri hediye ettiğini, ailesinin mutluluğunun her şeyden önce geldiğini ancak oğlunun eve geçemediği için çok üzgün olduğunu ifade etti.
Yanlışın düzeltilip oğlu Gökhan'ın eve taşınmasını onun mutlu bir şekilde kira derdi olmadan huzur içinde yaşamasını istediğini kaydetti.
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