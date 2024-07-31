Oyuncu Genco Erkal hayatını kaybetti! Genco Erkal kimdir?
Son dakika haberine göre bir süredir kan kanseri hastalığı ile mücadele eden usta oyuncu Genco Erkal sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 86 yaşında yaşama veda eden Erkal'ın sosyal medya hesabından sabaha karşı bir veda mesajı yayınlandı.
Tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan acı haber geldi. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti.
VEDA PAYLAŞIMI
Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu resmi hesabından sabaha karşı paylaşılan şiir de sevenlerini üzdü. Paylaşımda şu şiir yer alıyordu:
"Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın!
Sizi canımda
canımın içinde,
kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana.
İstemez... Tek hecesiz elveda."
GENCO ERKAL'IN HAYATI VE YAŞAMI!
Genco Erkal (28 Mart 1938, İstanbul - 31 Temmuz 2024), Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusudur.
1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.
1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.
Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.
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