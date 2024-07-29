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Skandal sözler sonrası Tuğba Ekinci hakkında soruşturma

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 15:01 Güncelleme: 29.07.2024 15:12
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Skandal sözler sonrası Tuğba Ekinci hakkında soruşturma

Son dakika haberine göre katıldığı bir ödül töreninde "Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber" diyerek skandal ifadeler kullanan şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

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