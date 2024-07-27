Safiye Soyman'ı kahreden haber! Oğlu hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Safiye Soyman aldığı haberle yıkıldı. 24 yıldır MS tedavisi gören oğlu Harun Akaröz (47) Burdur'un Ağlasun ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının 47 yaşındaki oğlunun ölümü, sanatçının sevenlerini ve yakınlarını derinden üzdü.
Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti.
Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.
Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
HARUN AKARÖZ'ÜN OĞLUNUN HASTALIĞI NE?
Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü. Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Multipl Skleroz (MS) hastalığı; beyin, omurilik ve optik sinirler dâhil olmak üzere merkezi sinir sistemini etkileyen kronik ve otoimmun aracılı bir rahatsızlık. Her ne kadar kalıtsal bir hastalık olmasa da genetik bir yatkınlıktan söz edilmektedir.
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