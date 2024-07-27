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Safiye Soyman'ı kahreden haber! Oğlu hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 18:41 Güncelleme: 27.07.2024 18:47
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Safiye Soyman’ı kahreden haber! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Safiye Soyman aldığı haberle yıkıldı. 24 yıldır MS tedavisi gören oğlu Harun Akaröz (47) Burdur'un Ağlasun ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının 47 yaşındaki oğlunun ölümü, sanatçının sevenlerini ve yakınlarını derinden üzdü.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti.

Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.

Safiye Soyman'ın oğlu, yaşamını yitirdi.Safiye Soyman'ın oğlu, yaşamını yitirdi.

Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Harun Akaröz (47), solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Harun Akaröz (47), solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ALDIĞI HABERLE YIKILDI

Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı. Soyman'ın oğlunun ölümü, sanatçının sevenleriyle ilçe sakinlerini üzdüğü belirtildi.

Soyman'ın oğlunun ölümü, sanatçının sevenleriyle ilçe sakinlerini üzdüğü belirtildi. Soyman'ın oğlunun ölümü, sanatçının sevenleriyle ilçe sakinlerini üzdüğü belirtildi.

HARUN AKARÖZ'ÜN OĞLUNUN HASTALIĞI NE?

Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü. Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Multipl Skleroz (MS) hastalığı; beyin, omurilik ve optik sinirler dâhil olmak üzere merkezi sinir sistemini etkileyen kronik ve otoimmun aracılı bir rahatsızlık. Her ne kadar kalıtsal bir hastalık olmasa da genetik bir yatkınlıktan söz edilmektedir.

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