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Yunan şarkıcı Despina'dan Çeşme'de Türk bayrağı hazımsızlığı! Sahneden kaldırılmasının talep etti: Konsere çıkmadı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 23:40 Güncelleme: 18.07.2024 00:41
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Yunan şarkıcı Despina’dan Çeşme’de Türk bayrağı hazımsızlığı! Sahneden kaldırılmasının talep etti: Konsere çıkmadı

Yaz konserleri hız kesmeden devam ederken Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi. Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı. Sanatçının, konser öncesi sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istediği iddia edildi. Öte yandan izleyiciler, tepki olarak sahneye çıkıp İzmir Marşı'nı söylemeye başladı. İşte detaylar...

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi.

SAHNEYE ÇIKMADI
Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı.

Bir süre sonra açıklama yapan Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.

SEYİRCİLER MARŞA EŞLİK ETTİ
Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti.

Konuşmanın ardından konser, TEV korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.

DESPİNA VANDİ KİMDİR

Despina Vandi, 22 Temmuz 1969 Almanya doğumlu, Yunanlı müzisyen ve ses sanatçısı. Ülkemizde de bir çok defa konser veren Despina Vandi, Yunan müzik tarihinn en çok satan kadın şarkıcısı oldu.


VANDI DESPINAVANDI DESPINA

Despina Vandi'nin ilk albümü 'Gela Mo' (Gülümse Bana) 1994 yılında, Vasilli Karra desteğiyle piyasaya sürüldü ve oldukça dikkat çekti.

İkinci albüm 'Esene perimeno' (Seni bekliyorum) oldu. Ardından 1997'de 'Deka Entoles' (On Emir) adlı üçüncü albümü ile Despina Vandi o güne kadar olan en iyi başarısını elde etti.

VANDI DESPINAVANDI DESPINA

Sonraki iki sene içerisinde, Despina Vandi Yunanistan'ın en büyük ve en kaliteli show center Rex'te Türkiye'de de beğeniyle dinlenen Notis Sfakianakis ile sahne almaya başladı.

1999'da yayınladığı 'Profities' (Kehanetler) albümünü ile Despina Vandi ilk günden platin plak almayı başardı.

VANDI DESPINAVANDI DESPINA

Despina Vandi, 2002 sonunda çıkardıpı 'Geia' adlı albümü ile aynı taiyan 'Geia' şarkısı ile Avrupa ve Türkiye'de de dikkat çekti. Despina Vandi, dünya çapında en çok albüm satış rakamına ulaşmış olan sanatçıların ödül aldığı 'World Music Awards'da 'Worlds Best Selling Greek Artist 2001' (Dünyanın En Çok Satan Yunan Artisti) ödülünü kazandı.

2003'te Yunanistan'ın Likavito ilinde verdiği konserinin DVD'sini 'Despina Vandi-Live' adı altında piyasaya sürdü.

Despina Vandi, 2004 yılında 'Stin Avli Tou Paradisou' (Cennet'in Bahçesi) adlı albümünü yayınladı ve ülkemizde de konser verdi.

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