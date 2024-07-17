Yunan şarkıcı Despina’dan Çeşme’de Türk bayrağı hazımsızlığı! Sahneden kaldırılmasının talep etti: Konsere çıkmadı



VANDI DESPINA

Despina Vandi'nin ilk albümü 'Gela Mo' (Gülümse Bana) 1994 yılında, Vasilli Karra desteğiyle piyasaya sürüldü ve oldukça dikkat çekti.

İkinci albüm 'Esene perimeno' (Seni bekliyorum) oldu. Ardından 1997'de 'Deka Entoles' (On Emir) adlı üçüncü albümü ile Despina Vandi o güne kadar olan en iyi başarısını elde etti.