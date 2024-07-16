Bodrum’da büyük skandal! Ruhsatsız eğlence düzenliyorlar...

Bodrum'un turistik mekanlarından biri olan Catamaran, son günlerde gündemden düşmeyen bir konu haline geldi. GÜNAYDIN gazetesi, Bodrum'da Türkiye'nin ilk yüzen eğlence gemisi Catamaran'ın turizm belgesinin iptal edilmesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini belgeledi. Gazetenin manşetine taşıdığı "Ruhsatsız Eğlence" başlıklı haber, büyük yankı uyandırdı.