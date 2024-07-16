Bodrum'da büyük skandal! Ruhsatsız eğlence düzenliyorlar...
Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, ruhsatı iptal edilen bir eğlence mekanı, usulsüz şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Ruhsatsız olduğu halde Pazar akşamı gemi yolcularını alarak normal faaliyetine devam etti. Ancak bu duruma kimse ses çıkarmadı. İşte haberin detayları...
Bodrum'un turistik mekanlarından biri olan Catamaran, son günlerde gündemden düşmeyen bir konu haline geldi. GÜNAYDIN gazetesi, Bodrum'da Türkiye'nin ilk yüzen eğlence gemisi Catamaran'ın turizm belgesinin iptal edilmesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini belgeledi. Gazetenin manşetine taşıdığı "Ruhsatsız Eğlence" başlıklı haber, büyük yankı uyandırdı.
Bodrum'da yaşanan skandalda ikinci perde! GÜNAYDIN, Türkiye'nin ilk yüzen eğlence gemisi Catamaran'ın turizm belgesinin iptal edilmesine rağmen çalışmaya devam ettiğini belgelemiş, haberi de 'Ruhsatsız Eğlence' başlığıyla manşetine taşımıştı.
DJ PARTİSİ DÜZENLENDİ
8 Temmuz'da ruhsatı iptal edilen mekan, usulsüz şekilde eğlence düzenlemeye devam ediyor.
Gemi, pazar gece yarısı yine müşterilerini alıp denize açıldı. DJ Kamyar Tahmasebi de gecede sahne aldı.
Yüzlerce kişi gemide çılgınca eğlendi.
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