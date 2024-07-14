İbrahim Tatlıses'in hastaneden ilk görüntüsü! Kalbinden operasyon geçirmişti
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün yaptığı konserde kritik bir ameliyat geçireceğini açıklamıştı. Yaklaşık 2,5 süren operasyonla kalp kapakçığı değişen Tatlıses'in hastaneden ilk görüntüsü geldi.
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda önceki gün konser veren İbrahim Tatlıses, ciddi bir ameliyat geçireceğini açıklayarak, helallik istemişti ve "Kalp kapakçığım değişecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin." demişti.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Ünlü sanatçı, dün sabah Ayazağa Liv Hospital Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Tıkalı olan iki damarı da açılan Tatlıses, yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya alındı.
"İÇİNDEN GELİYOR SÖYLÜYOR"
Hülya Avşar, kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'i ziyarete gelmişti. Ahmet Tatlıses ile birlikte hastane çıkışında soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, "İbrahim Bey sağ olsun sürekli güzel şeyler söylüyor ama ben utanıyorum vallahi.
Kendi aramızda olan şeyler çünkü bunlar. İçinden geliyor söylüyor demek ki sağ olsun. Görüntülü aradı beni İbrahim Bey ameliyat sonrasında. Bomba gibiydi, çok iyiydi" ifadelerini kullanmıştı.
TABURCU OLACAK
Tatlıses'i hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı. Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi. İbrahim Tatlıses'in ise birkaç güne taburcu olacağı öğrenildi.
KALP KRİZİNDEN KURTULDU
Erol Köse, İbrahim Tatlıses'i ziyaret ettiği sırada kendisini kontrol ettirdiğini ve kalp krizinden kurtulduğunu açıkladı: Anjiyo ve stent takılma işlemim yapıldı. Önce Allah'a, sonra Tatlıses ve Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu'na teşekkür ederim.
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