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Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Eşi Jülide Kural duyurdu! 3 gündür...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 12:13 Güncelleme: 10.07.2024 12:42
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Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Eşi Jülide Kural duyurdu! 3 gündür...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. İnar'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İnanır'ın akciğerlerinde görülen enfeksiyon sebebiyle tekrar yoğun bakıma alındığı öğrenildi. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ise ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda beyninde pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gören İnanır, entübe edilmişti. Gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu aktarılan Kadir İnanır ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçen aylarda Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen ve entübe edilen ünlü ismin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Kadir İnanır, daha sonra yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak nöroloji servisinde tedavisine devam etmişti.

Hastalığı stabil ilerleyen usta oyuncunun bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanmıştı.Ancak akciğerinde oluşan hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan İnanır'ın entübe edildiği ve doktorlarının çok uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu söylediği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kadir İnanır'ın 25 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kural, "Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok."

Jülide Kural, Kadir İnanır'ın fizik tedaviden 10 gün sonra yeniden hastaneye dönmek zorunda kaldığını da söyledi.

Kural, şu ifadeleri kullandı: "Kadir İnanır hayata daha çabuk karışmak isteyen, güçlü bir karakter. Bu tür süreçler çok kolay değil. Toparlanmasının uzun süreceğini de biliyorduk. Saygılı, sabırlı ve özenli olmak gerekiyor. Çıkan iddialar ise Kadir İnanır'ı çok üzüyor. Kadir bey, gündeme dair tüm haberleri yakından takip ediyor. Suriye görüşmelerini, mültecilerin durumunu, milli maçları konuşuyoruz"

Jülide Kural, Kadir İnanır'ın hep yanında olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gün 8-10 saat yanındayım. İyi günde kötü günde diye yola çıkarsınız ve hep yanında olursunuz. Çünkü hayat bunu gerektirir."

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