Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Eşi Jülide Kural duyurdu! 3 gündür...

Jülide Kural, Kadir İnanır'ın fizik tedaviden 10 gün sonra yeniden hastaneye dönmek zorunda kaldığını da söyledi.

Kural, şu ifadeleri kullandı: "Kadir İnanır hayata daha çabuk karışmak isteyen, güçlü bir karakter. Bu tür süreçler çok kolay değil. Toparlanmasının uzun süreceğini de biliyorduk. Saygılı, sabırlı ve özenli olmak gerekiyor. Çıkan iddialar ise Kadir İnanır'ı çok üzüyor. Kadir bey, gündeme dair tüm haberleri yakından takip ediyor. Suriye görüşmelerini, mültecilerin durumunu, milli maçları konuşuyoruz"