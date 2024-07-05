İzzet Günay'ın sağlık durumu nasıl? Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Böyle görüntülendi...
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu İzzet Günay, geçtiğimiz günler hastaneye kaldırılmıştı. Gümüşlük'te yürüyüş yaparken ayağı takılıp düşen oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. İzzet Günay, önceki akşam Yalıkavak'ta görüntülendi. İşte usta oyuncunun son sağlık durumu...
Duayen oyuncu İzzet Günay'dan gelen kötü haber, sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzdü.Günay, Bodrum'da yaptığı bir yürüyüş sırasında ayağı takılınca düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.
Yeşilçam'a damgasını vuran isimlerden biri olan İzzet Günay, Türk sinemasının jönleri arasında yer alıyor. Oyunculuğa bir süre ara veren en son Şahsiyet dizisinde oynayan İzzet Günay'dan üzücü bir haber gelmişti.
Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde tatilini geçiren İzzet Günay'ın 28 Haziran sabah saatlerinde arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken düşme sonucu yaralandığı öğrenilmişti. 89 yaşındaki ünlü oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Usta oyuncu Günay'ın ayak bileğinde zedelenme olduğu öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.
YALIKAVAK'TA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Sağlığına kavuşan usta oyuncu önceki akşam Yalıkavak'ta görüntülendi. Günay'ın kolunun sargılı olması dikkat çekti.
İZZET GÜNAY KİMDİR?
1934 yılında İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptı. Kırık Plak ve Varan Bir adlı filmlerle sinemaya geçti.
Bir söyleşisinde "Bizim zamanımızın sineması star sinemasıydı. Yani önce oyuncu ve o oyuncunun ne kadar hasılat yapabileceği düşünülürdü. Oyuncu, yönetmen ve senaryo şeklindeydi sıralama. O yüzden bize hep doldur boşalt filmler yaptırdılar." diyen İzzet Günay, 1958'de bir gazete ilanıyla sinema hayatına başladı. 100'den fazla sinema filminde oynadıktan sonra sinemayı bırakan sanatçı, 14 yıl aradan sonra bir filmde (Bay E) oynayıp tekrar sanat hayatından çekildi. 2004 'te yaptığı bir filmden sonra 2005'te bir diziyle yeniden aktif sanat yaşamına döndü.
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2009 2.Türk Sineması Sevgi Onur Ödülleri, Vesikalı Yarim Beykent Üniversitesi Kapsamında Düzenlenen Ödülde Türkan Şoray ile birlikte bu ödüle layık görülmüştür.
Aynı zamanda, filmin senaristi Safa Önal, yönetmeni Ömer Lütfü Akad da 2009 Türk Sineması Sevgi ve Onur Ödülleri'nde ödülü almışlardır.
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