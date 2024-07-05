İzzet Günay’ın sağlık durumu nasıl? Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Böyle görüntülendi...

İZZET GÜNAY KİMDİR?

1934 yılında İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptı. Kırık Plak ve Varan Bir adlı filmlerle sinemaya geçti.

Bir söyleşisinde "Bizim zamanımızın sineması star sinemasıydı. Yani önce oyuncu ve o oyuncunun ne kadar hasılat yapabileceği düşünülürdü. Oyuncu, yönetmen ve senaryo şeklindeydi sıralama. O yüzden bize hep doldur boşalt filmler yaptırdılar." diyen İzzet Günay, 1958'de bir gazete ilanıyla sinema hayatına başladı. 100'den fazla sinema filminde oynadıktan sonra sinemayı bırakan sanatçı, 14 yıl aradan sonra bir filmde (Bay E) oynayıp tekrar sanat hayatından çekildi. 2004 'te yaptığı bir filmden sonra 2005'te bir diziyle yeniden aktif sanat yaşamına döndü.

1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Ağaçlar Ayakta Ölür

2009 2.Türk Sineması Sevgi Onur Ödülleri, Vesikalı Yarim Beykent Üniversitesi Kapsamında Düzenlenen Ödülde Türkan Şoray ile birlikte bu ödüle layık görülmüştür.

Aynı zamanda, filmin senaristi Safa Önal, yönetmeni Ömer Lütfü Akad da 2009 Türk Sineması Sevgi ve Onur Ödülleri'nde ödülü almışlardır.