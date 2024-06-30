Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan hakkında çıkan 'öldü' haberine tepki gösterdi
Geçtiğimiz ay final yapan Kardeşlerim dizisinde Akif karakterine hayat veren Celil Nalçakan, hakkında çıkan 'öldü' haberine isyan ederek, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Son olarak atv'nin Kardeşlerim dizisinde başrolü oynayan Celil Nalçakan, hakkında çıkan asılsız habere tepki gösterdi. Ünlü oyuncu 'Celil Nalçakan öldü' haberine bakın nasıl tepki verdi.
İSYAN ETTİ
Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, "Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi sabah saat 10'da Ankara'da defnedilecek." şeklinde ifadeler yer aldı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
"ETKİLEŞİM İÇİN YAPMADIĞINIZ ONURSUZLUK KALMIYOR"
Celil Nalçakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında çıkan yalan haberlere karşı tepki gösterdi.
DAVA AÇACAK
Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yahu Allah sizi ıslah etsin be! 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor! Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz! Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!
- Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat! Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız!
- Süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu: Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul!
- Çamaşır suyuna son! Bardak lekelerini yok eden doğal formül
- Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...
- Bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni zamlı oran oluştu: İşte 2024 temmuz hesabı...
- Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
- Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?
- Resimlerin arasındaki 3 farkı bul! 501 kişi denedi sadece 10'u 15 saniyede bulabildi
- Emekliliğiniz tehlikede! Bu 3 harfe dikkat: SSK, Bağ-Kur...
- 1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı