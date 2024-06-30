Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan hakkında çıkan ’öldü’ haberine tepki gösterdi

DAVA AÇACAK

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yahu Allah sizi ıslah etsin be! 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor! Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz! Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim."