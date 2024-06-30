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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan hakkında çıkan 'öldü' haberine tepki gösterdi

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 16:38
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Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan hakkında çıkan ’öldü’ haberine tepki gösterdi

Geçtiğimiz ay final yapan Kardeşlerim dizisinde Akif karakterine hayat veren Celil Nalçakan, hakkında çıkan 'öldü' haberine isyan ederek, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son olarak atv'nin Kardeşlerim dizisinde başrolü oynayan Celil Nalçakan, hakkında çıkan asılsız habere tepki gösterdi. Ünlü oyuncu 'Celil Nalçakan öldü' haberine bakın nasıl tepki verdi.

İSYAN ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, "Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi sabah saat 10'da Ankara'da defnedilecek." şeklinde ifadeler yer aldı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

"ETKİLEŞİM İÇİN YAPMADIĞINIZ ONURSUZLUK KALMIYOR"

Celil Nalçakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında çıkan yalan haberlere karşı tepki gösterdi.

DAVA AÇACAK

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yahu Allah sizi ıslah etsin be! 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor! Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz! Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim."

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