Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu mezun oldu! O detay dikkat çekti! Oğulları Can Aslantuğ...

Ünlü oyuncular Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, uzun yıllar süren evliliklerini geçtiğimiz dönemde sonlandırmış olsalar da oğulları Can Aslantuğ'un önemli bir dönüm noktası olan mezuniyet töreninde bir araya geldiler. Ancak dikkat çeken detay, eski çiftin aynı karede yer almamış olmaları oldu.