Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu mezun oldu! O detay dikkat çekti! Oğulları Can Aslantuğ...
Ünlü oyuncu Arzum Onan, uzun yıllar süren evliliğini Mehmet Aslantuğ ile geçtiğimiz yıllarda tek celsede sonlandırmıştı. 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanan ikili, oğulları Can için ise sık sık bir araya geliyor. Ancak boşanmaya bile el ele gelen ve sosyal medya hesaplarından oğulları Can ile mezuniyet karelerini paylaşan eski çiftin, birlikte hiç karelerinin olmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Ünlü oyuncular Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, uzun yıllar süren evliliklerini geçtiğimiz dönemde sonlandırmış olsalar da oğulları Can Aslantuğ'un önemli bir dönüm noktası olan mezuniyet töreninde bir araya geldiler. Ancak dikkat çeken detay, eski çiftin aynı karede yer almamış olmaları oldu.
BİLİKTE KATILDILAR AYRI PAYLAŞTILAR
"Yolun açık olsun canım oğlum" diyerek oğlunun mezuniyet karelerini paylaşan Arzum Onan takipçilerini şaşırttı. Her fırsatta aralarının çok iyi olduğunu dile getiren çiftten oğullarının en özel gününde birlikte kare gelmedi.
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile olan 27 yıllık evliliğine tek celsede son vermişti.
Ünlü oyuncu Arzum Onan'ın son olarak yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu. Eski eşler son olarak oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyetine katıldı ama aynı kareye girmedi.
Mehmet Aslantuğ oğlu Can'ın mezuniyetini "ŞÜKÜR🙏 Sevgi, emek veren herkese… Biricik anneliğe, tüm öğretmenlerine, güzel aşkına, kadim arkadaşlıklarına bin teşekkür… Bahtın açık olsun yiğidim. Bu yetimi çok mutlu ettin" sözleriyle kutladı.
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