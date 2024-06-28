Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten şaşırtıcı karar! Londra'ya yerleşmişlerdi! Sosyal medyadan duyurdular...
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, geçtiğimiz yıllarda oğullarının eğitimi için gittikleri Londra'da yeni bir hayat kurmuşlardı. Ancak ünlü çift, şaşırtıcı bir karar alarak Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Korel ve Ergenç çiftinin bu ani dönüş kararı, hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı.
Yıllar önce Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Türkiye'ye dönüş yaptı. Ünlü çiftin ani kararı hayanralarını şaşırtırken, bu haber sosyal medyada geniş yankı buldu.
2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel uzun zaman sonra ekrana dönmüştü. Bir süredir Londra'da yaşayan çift oğullarının eğitimi için İngiltere'ye yerleşmişti.
"Bizim ergen bir oğlumuz var artık, Ali 14 yaşında oldu. Çoğu kişi bilir küçüklüğünden beri müziğe büyük bir ilgisi vardı, eğitimini bu yönde almak istiyordu. Onun istediği okullar ve almak istediği eğitim oradaydı. Biz de bu şansı değerlendirmek istedik, güzel de bir okul kazandı. Gidip geliyoruz. Çok özlüyorum ülkemi, köklerimi ve arkadaşlarımı" diyen Korel ve eşi Ergenç kararını verdi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Londra'da aldıkları evi ünlü bir mimarın ellerine teslim eden çift, bu sene işleri nedeniyle İstanbul'a dönüş yaptı.
Sosyal medya hesabından döndüğünü duyuran Korel; "Evet geldim ve her günümün tadını çıkarıyorum. İşler, arkadaşlar, yapılması gerekenler, yavrular, ev derken hiçbir şey paylaşmak için zaman olmuyor sanırım içinden de gelmiyor. O kadar özlemişim ki her şeyi ve herkesi..." dedi.
Çocukların okul kayıtlarını da yaptıran Korel ve Ergenç, şimdilerde yeni sezon için dizilerle görüşmeler yapıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sürücülere müjde geldi! A-B-C-D-E sınıf ehliyetler artık...
- Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...
- Lise Taban Puanları 2024: e-Okul'dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!
- LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 kaç puanla hangi liseye gidilir?
- LGS'de kaç tercih hakkı var? 2024 LGS tercihi nasıl ve nereden yapılır? Tercih sıralaması önemli mi, nasıl yapılır?
- LGS okul sıralaması İL İL LİSTE 2024 | Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri!
- LGS SONUÇ SORGULAMA 2024 e-Okul | MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı
- SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?
- Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
- SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...
- İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları
- 4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda öyle bir hata yaptılar ki...