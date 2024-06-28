Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’ten şaşırtıcı karar! Londra’ya yerleşmişlerdi! Sosyal medyadan duyurdular...

Yıllar önce Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Türkiye'ye dönüş yaptı. Ünlü çiftin ani kararı hayanralarını şaşırtırken, bu haber sosyal medyada geniş yankı buldu.

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel uzun zaman sonra ekrana dönmüştü. Bir süredir Londra'da yaşayan çift oğullarının eğitimi için İngiltere'ye yerleşmişti.

"Bizim ergen bir oğlumuz var artık, Ali 14 yaşında oldu. Çoğu kişi bilir küçüklüğünden beri müziğe büyük bir ilgisi vardı, eğitimini bu yönde almak istiyordu. Onun istediği okullar ve almak istediği eğitim oradaydı. Biz de bu şansı değerlendirmek istedik, güzel de bir okul kazandı. Gidip geliyoruz. Çok özlüyorum ülkemi, köklerimi ve arkadaşlarımı" diyen Korel ve eşi Ergenç kararını verdi.