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Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:05 Güncelleme: 28.06.2024 12:11
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Yeşilçam’ın usta oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

Oynadığı film ve tiyatro oyunlarıyla hafızalara kazınan İzzet Günay, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 89 yaşındaki usta oyuncunun son durumu sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki İzzet Günay kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Usta oyuncu İzzet Günay, gelen son dakika haberiyle sevenlerini telaşlandırdı. Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde tatilini geçiren İzzet Günay'ın bu sabah saatlerinde arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken yaralandığı öğrenildi.

TEDAVİ ALTINDA

İzzet Günay'ın bu sabah saatlerinde arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken düşme sonucu yaralandığı öğrenildi. 89 yaşındaki ünlü oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İzzet Günay, 21 Ağustos 1934 tarihinde doğdu. Lisede okurken amatör tiyatroya başladı.

1957 yılında gazete ilanı ile Dormen Tiyatrosu'na giren İzzet Günay, burada birçok oyunda yer aldı.

1958'de Kemal Film yapımı 'Kırık Plak' adlı filmde Zeki Müren'in şoförü rolü ile sinemaya başladı. 'Ağaçlar Ayakta Ölür' filmiyle 'En iyi erkek oyuncu' ödülünü kazandı.

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