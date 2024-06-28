Yeşilçam’ın usta oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İzzet Günay, 21 Ağustos 1934 tarihinde doğdu. Lisede okurken amatör tiyatroya başladı.

1957 yılında gazete ilanı ile Dormen Tiyatrosu'na giren İzzet Günay, burada birçok oyunda yer aldı.