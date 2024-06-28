Oyuncu Helin Kandemir’in baba acısı! Sosyal medya paylaşımı duygulandırdı

"İYİ Kİ VARDIN GÜZEL GÖZLÜM"

Babasını doğum gününde anan 20 yaşındaki oyuncu, Murat Kandemir ile henüz küçük bir çocukken çekilen fotoğrafa, "Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar, gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin. İyi ki vardın güzel gözlüm, iyi ki doğdun" notunu düştü.