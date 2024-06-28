Oyuncu Helin Kandemir'in baba acısı! Sosyal medya paylaşımı duygulandırdı
Doğduğun Ev Kaderindir, Bir Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız, Kağıt Ev gibi dizilerle hafızalara kazınan Helin Kandemir, geçtiğimiz yıl babasının vefatıyla sarsılmıştı. Güzel oyuncu, lösemi nedeniyle kaybettiği babasını doğum gününde babasını duygusal bir mesajla andı. İşte o paylaşım...
Helin Kandemir, lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası Murat Kandemir'i geçtiğimiz yıl kaybetmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla babasına duyduğu özlemi dile getirdi.
"İYİ Kİ VARDIN GÜZEL GÖZLÜM"
Babasını doğum gününde anan 20 yaşındaki oyuncu, Murat Kandemir ile henüz küçük bir çocukken çekilen fotoğrafa, "Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar, gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin. İyi ki vardın güzel gözlüm, iyi ki doğdun" notunu düştü.
HELİN KANDEMİR KİMDİR?
Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Orta öğretim eğitimine devam etmektedir. Icon Talent ile çalışmaktadır.
Kameralar karşısına ilk defa 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' adlı dizi ile geçen Helin Kandemir, dizide Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.
Yörem Sucuk ve Yörem Zeytin reklam filmlerinde de yer alan genç oyuncu, sonrasında İsimsizler, Bir Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız, Doğduğun Ev Kaderindir gibi pek çok yapımda da yer almıştır.
İkizler burcu özelliklerini taşıyan Helin Kandemir, 1.53 boyunda ve 40 kilogram ağırlığındadır.
Helin Kandemir'in rol aldığı bazı diziler ve filmler:
2021 - Kağıt Ev (Cemre Fırtına) (TV Dizisi)
2020 - Doğduğun Ev Kaderindir (Kibrit) (TV Dizisi)
2020 - Azizler (Cansu) (Sinema Filmi)
2019 - Kız Kardeşler (Havva) (Sinema Filmi)
2018 - Hakan: Muhafız (Ceylan) (İnternet Dizisi)
2018 - Bir Litre Gözyaşı (Elif Yürekli) (TV Dizisi)
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