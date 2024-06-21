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Katil İsrail kana doymuyor! Terör ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 14:48
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Katil İsrail kana doymuyor! Terör ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak kadın çocuk ayırt etmeden katliam yapan İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 259. gününde de sivilleri hedef almaya devam etti. Terör ordusu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü.

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