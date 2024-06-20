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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu! Kızı dua istemişti! Son sağlık durumu...

Giriş: 20.06.2024 16:56
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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın hastalığı belli oldu! Kızı dua istemişti! Son sağlık durumu...

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, sevenlerini korkuttu. Apar topar hastaneye kaldırılan Tuğba'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Anjelik, annesi için dua istemişti. Son durumu merak edilen usta oyuncunun hastalığı belli oldu. İşte detaylar...

Yeşilçam'a damgasını vuran ve sayısız dizi ve filmde rol alan Ahu Tuğba, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak konusu olan usta oyucunun hastalığı hakkında açıklama geldi.

80'li ve 90'lı yıllarda Yeşilçam'da fırtınalar estiren Ahu Tuğba, 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ile evlenmiş ve 1992 yılında kızı Anjelik'i dünyaya getirmişti.

Oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

HASTALIĞI BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba'ya KOAH teşhisi konuldu. Kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istemişti.

Onur Akay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Canım dostum Ahu Tuğba, çok uzun bir süredir kısa adı "KOAH" olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Anjelik, bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama Onur abiciğim bu aramızda kalsın dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam, Amerika'da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin…"

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