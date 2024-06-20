Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu! Kızı dua istemişti! Son sağlık durumu...
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, sevenlerini korkuttu. Apar topar hastaneye kaldırılan Tuğba'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Anjelik, annesi için dua istemişti. Son durumu merak edilen usta oyuncunun hastalığı belli oldu. İşte detaylar...
Yeşilçam'a damgasını vuran ve sayısız dizi ve filmde rol alan Ahu Tuğba, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak konusu olan usta oyucunun hastalığı hakkında açıklama geldi.
80'li ve 90'lı yıllarda Yeşilçam'da fırtınalar estiren Ahu Tuğba, 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ile evlenmiş ve 1992 yılında kızı Anjelik'i dünyaya getirmişti.
Oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.
HASTALIĞI BELLİ OLDU!
Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba'ya KOAH teşhisi konuldu. Kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istemişti.
Onur Akay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Canım dostum Ahu Tuğba, çok uzun bir süredir kısa adı "KOAH" olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Anjelik, bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama Onur abiciğim bu aramızda kalsın dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam, Amerika'da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin…"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gizli tırtılı 8 saniyede bulursanız IQ'nuz dahi seviyesinde çıkıyor!
- Avrupa askeri güç sıralaması belli oldu! Türkiye bölgedeki farkını ortaya koydu
- Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman? 2024 ATV Müge Anlı programı hangi tarihte sezon finali yapacak?
- Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK'ya ödemelerin 3'te 1'i devletten: İşte aylık ödeme tablosu
- Tarım Kredi Market İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Hafta sonu kataloğu şimdiden geldi: Kıyma, ayçiçek yağı, zeytin, peynir uygun fiyatlı satışta
- Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 20 21 Haziran PTT, ARAS, MNG kargo kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
- Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılacak? 20-21 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası...
- IBAN'dan para transferinde yeni dönem! Sistem kökten güncellendi: EFT, havale, FAST artık...
- Öğretmen seminer takvimi 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün sürecek? meb.gov.tr... Öğretmen seminer yeri sorgulama ekranı!
- Emekliye temmuz zammı ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 4 formüllü maaş hesabı! A'dan Z'ye tablo: 10.000, 12.500, 14.250 TL alana...
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!