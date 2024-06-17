Nihan Candan neden tahliye oldu? Başsavcılıktan açıklama geldi!

"PSİKOLOJİSİ BOZUK CENNETE GİTMEK İSTİYORUM"

Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan kardeşlerden Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Daha önce anoreksiya olan ve tedavi gören Nihal Candan, cezaevi yönetimine tepki göstermek için yemek yemeyince 37 kiloya kadar düştü.

Anoreksiya nevroza olan Candan'ın tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Avukat Kasım Ergün "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.