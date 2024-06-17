Nihan Candan neden tahliye oldu? Başsavcılıktan açıklama geldi!
Kara para aklama soruşturması kapsamında 7 ay önce tutuklanan ve geçtiğimiz haftalarda anoreksiya olduğu gerekçesiyle tahliye edilen Nihal Candan, doğum günü paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Candan'ın paylaşımına düştüğü not ise büyük tepki çekmişti. Fenomen isim, bu sefer de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla gündeme geldi. İşte detaylar...
'Dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlaması yöneltilen Bahar ve Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) kardeşlerin de arasında bulunduğu 22 şüpheliyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.
Şüpheliler hakkında değişen orandalar hapis cezaları talep edilmişti. Cezaevinde yemek yemeyen ve 37 kiloya düşen Nihal Candan 26 Mart tarihinde serbest bırakılmıştı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Nihal Candan'ın 37 kiloya düşmesi nedeniyle serbest bırakıldığı söylenmişti. Konuya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun lideri olduğu dolandırıcılık suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; 16 Aralık 2023 tarihinde tutuklanan örgüt üyesi Gülnihal Çiçek'in (Nihal Candan) örgüt içerisindeki konumu, katıldığı eylem sayısı, tutuklulukta geçirdiği süre ve olumsuz sağlık durumu ile ilgili edinilen bilgiler dikkate alınarak 26 Mart 2024 tarihinde Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince tahliye edildiği belirtildi. Nihal Candan'ın kardeşi Alisya Bahar Candan yönünden ise; örgütteki konumu ve katıldığı eylem sayısı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verildiği kaydedildi.
TUTUKLULUKTA GEÇİRDİĞİ SÜRE DİKKATE ALINDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek yönünden ise bazı basın ve yayın organlarında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan sağlık raporu doğrultusunda tahliye kararı verildiği yönünde haberler yayınlanmış ise de, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, yukarıda da belirtildiği üzere şüpheli Gülnihal Çiçek'in örgüt içerisindeki konumu, sadece bir eyleme katılmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık durumu hep birlikte dikkate alınarak tahliye edildiği; yalnızca sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmediği gibi Adli Tıp Kurumundan sağlık durumuna ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir rapor da aldırılmadığı hususları, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
NE OLMUŞTU?
Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene kasım ayında 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı. Cezaevini protesto eden Nihal Candan, hızla kilo kaybetmeye başladı.
"PSİKOLOJİSİ BOZUK CENNETE GİTMEK İSTİYORUM"
Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan kardeşlerden Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Daha önce anoreksiya olan ve tedavi gören Nihal Candan, cezaevi yönetimine tepki göstermek için yemek yemeyince 37 kiloya kadar düştü.
Anoreksiya nevroza olan Candan'ın tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Avukat Kasım Ergün "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.
CANDAN KARDEŞLER OLAYI NEDİR?
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2021'de ülke genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan eden ve mağdurlardan aldıkları paraları geri ödemeyen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatmıştı.
Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından 16 Kasım 2023'te sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.
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