Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan şaşırtan itiraf! ’Keşke 3-4 tane çocuk yapsaydım’

"AİLEM VE DOSTLARIM BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ"

Çalışmadan duramadığını belirten Oktay Kaynarca, "Benim şöyle bir deliliğim var, dostlarım ve ailem de bundan şikayetçi. 'Niye bu kadar çok çalışıyorsun, derdin ne, çalışmakla mı geçecek ömrün?' diyorlar. 'Haklısınız' diyorum, buraya geliyorum. Tatilde kendi kendime düşünüyorum ve 'Sıkılmaya başlıyorsun, eyvah hemen iş üretmeye başlaman lazım' diyorum. Arkasından toplantılar, görüşmeler bir anda yine aynı tempoda buluyorum kendimi" şeklinde konuştu.