Alan'ın sunucusu Oktay Kaynarca'dan şaşırtan itiraf! 'Keşke 3-4 tane çocuk yapsaydım'
ATV'nin yeni yarışma programı "Alan" ile ekranlara dönen Oktay Kaynarca, yoğun çekim temposunun ardından Bodrum'a tatile gitti. Ünlü oyuncu, kardeşi Meryem Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca ile birlikte gazetecilerle buluştu. Tatilinin kısa süreceğini belirten ünlü oyuncu, yeni sezon planları hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin final yapmasının ardından atv'nin yeni yarışması 'Alan'ın sunuculuğunu üstlendi. Ünlü oyuncu, bayramın da araya girmesiyle birlikte ailesiyle Bodrum'a tatile gitti.
Kardeşi Meryem Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca ile gazetecilerle bir araya gelen usta isim, "Dizi bitti, ertesi gün yarışma çekimlerine girdik. 8 günlük yoğun bir tempoyla çalıştık onu da bitirdik. Biter bitmez kendimi Bodrum'a evime attım. Burada da rahat durmuyorum yeni sezon için yapacağım işlerle ilgili planlamalar yapıyorum. Bayramdan sonra da İstanbul'a geri döneceğim zaten" diyerek tatilin kısa süreceğini söyledi.
"AİLEM VE DOSTLARIM BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ"
Çalışmadan duramadığını belirten Oktay Kaynarca, "Benim şöyle bir deliliğim var, dostlarım ve ailem de bundan şikayetçi. 'Niye bu kadar çok çalışıyorsun, derdin ne, çalışmakla mı geçecek ömrün?' diyorlar. 'Haklısınız' diyorum, buraya geliyorum. Tatilde kendi kendime düşünüyorum ve 'Sıkılmaya başlıyorsun, eyvah hemen iş üretmeye başlaman lazım' diyorum. Arkasından toplantılar, görüşmeler bir anda yine aynı tempoda buluyorum kendimi" şeklinde konuştu.
"OYUNCU ÖLENE KADAR OYUNCULUĞU BIRAKMAZ"
Bir süre yapım kısmında olacağım. Bu söylediğim 'Oyunculuğu bıraktı' olarak algılanmasın. Bir oyuncu ölene kadar oyunculuğu bırakamaz. O bizi hayatta tutan şey.
"KEŞKE 4-5 TANE ÇOCUK YAPSAYDIM"
"Aile kurma ve çocuk sahibi olmak ister misiniz?" sorusuna Oktay Kaynarca, "Kardeşlerim, yeğenlerim, dostlarım derken biz büyük ve kalabalık bir aileyiz. Sorunuz 'Kendi çocuğunuza özlem duyuyor musunuz?' ise evet yeğenlerimi çok seviyorum ama bazen 'Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım' diyorum. 'Keşke' diyorum, 'Yapmayacağım' demiyorum. İşin şakası bir yana o kader. Allah bize ne uygun gördüyse onu yaşarız. Herkes geçmişine dönüp baktığında görecektir, evlilikler ve çocuklar kaderdir" cevabını verdi.
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