Kızını ifşalayan Deniz Akkaya davayı kaybetti! Ayşe babasına verildi! Meğer eski eşi Efe Önbilgin...
Eski manken manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. 16 yaşındaki kızı, bakanlık tarafından koruma altına alınmıştı. Yaşanan olayların ardından baba Efe Önbilgin kızını almak için açtığı velayet davasını kazandı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda 16 yaşındaki kızının kendisini balkona kilitlediğini ve şiddete uğradığını iddia eden Deniz Akkaya, açıklamalarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Olayın ardından eski eşi Efe Önbilgin ise açtığı velayet davasını kazandı.
VELAYET BABAYA VERİLDİ!
Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin velayetinin Cengiz Efe Önbilgin'e verildi. Duruşmada alınan ara kararda, mahkeme, çocuğun Sosyal Hizmetler Kurumu'nda kalmasını uygun bulmadı.
Baba Önbilgin'in dilekçesindeki talebi dikkate alan mahkeme, çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan alınarak babasına teslim edilmesine hükmetti.
"BENİM İZNİMLE BABAYA TESLİM EDİLİYOR"
Konuya ilişkin bir paylaşım yapan Akkaya, velayet kararının kendi izniyle alındığını belirterek, "Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da bende olduğu için, bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu!" ifadelerini kullandı.
"BURNU SÜRTSÜN"
Cep telefonunu almak istediği 15 yaşındaki kızı Ayşe'nin kendisine saldırıp balkona kilitlediğini söyleyen Deniz Akkaya, kızını "Burnu sürtsün" diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderdiğini söylemiş ardından art arda yaptığı paylaşımlarla birçok iddia ortaya atmıştı.
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