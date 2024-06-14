Kızını ifşalayan Deniz Akkaya davayı kaybetti! Ayşe babasına verildi! Meğer eski eşi Efe Önbilgin...

"BENİM İZNİMLE BABAYA TESLİM EDİLİYOR"

Konuya ilişkin bir paylaşım yapan Akkaya, velayet kararının kendi izniyle alındığını belirterek, "Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da bende olduğu için, bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu!" ifadelerini kullandı.