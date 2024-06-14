Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’na stüdyoda sürpriz doğum günü!
Dünyanın en çok kazandıran ve izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’na stüdyoda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. İmirzalıoğlu "Tüm atv yönetimine, milyoner ekibime ve seyircilere çok teşekkür ediyorum." dedi.
ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Kim Milyoner Olmak İster"in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan İmirzalıoğlu, oyunculuk yeteneği ve karizmatik duruşuyla izleyicilerin takdirini kazanıyor.
"Ezel", "Muhteşem Yüzyıl: Kösem", "Karadayı" gibi dizilerdeki performansıyla büyük beğeni toplayan İmirzalıoğlu, Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri haline geldi.
Kenan İmirzalıoğlu, bu kez ekibinin hazırladığı sürpriz doğum günü etkinliğiyle gündeme geldi.
ATV ekibinin ve iş arkadaşlarının titiz bir hazırlıkla organize ettiği sürpriz doğum günü partisi karşısında duygulanan İmirzalıoğlu, "Tüm atv yönetimine, milyoner ekibime ve seyircilere çok teşekkür ediyorum." şeklinde ifadeler kullandı.
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