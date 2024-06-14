Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’na stüdyoda sürpriz doğum günü!

Kenan İmirzalıoğlu, bu kez ekibinin hazırladığı sürpriz doğum günü etkinliğiyle gündeme geldi.

ATV ekibinin ve iş arkadaşlarının titiz bir hazırlıkla organize ettiği sürpriz doğum günü partisi karşısında duygulanan İmirzalıoğlu, "Tüm atv yönetimine, milyoner ekibime ve seyircilere çok teşekkür ediyorum." şeklinde ifadeler kullandı.