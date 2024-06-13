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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Murat Soydan'ın cenazesinde Nuri Alço'dan meslektaşlarına sitem: Hep böyle hayırsız...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 15:52
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Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Murat Soydan’ın cenazesinde Nuri Alço’dan meslektaşlarına sitem: Hep böyle hayırsız...

Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Murat Soydan, geçtiğimiz gün yaşamını yitirmişti. Soydan'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Cami'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine katılan ünlü oyuncu Nuri Alço ise meslektaşlarına sitem etti.

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan Yeşilçam yıldızlarından Murat Soydan, 11 Haziran'da 83 yaşındayken hayatını kaybetti. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Türk sinemasının usta ismi Murat Soydan'ın cenazesi, bugün öğle namazından sonra Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Cami'nden kaldırıldı.

Soydan, cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, Nuri Alço, Cihat Tamer ve Birol Güven gibi isimler katıldı.

"GENÇ NESİL HEP BÖYLE HAYIRSIZ ZATEN"
Nuri Alço, cenazeye katılmayan meslektaşlarına sitem ederek; şu ifadeleri kullandı: Bütün Yeşilçam'ın burada olması lazımdı. Murat'ın babasının da burada cenaze namazı kılınmıştı. Kendi isteği de burasıydı. Belki Ataköy uzak diye gelmemişlerdir ama belli noktalardan arabalar kalkıyordu. Herkesin gelmesi lazımdı. Genç nesil hep böyle hayırsız zaten. Tatildelerdir onlar şimdi.

Cihat Tamer ise cenazeye gelmeyenler hakkında "Biz çok hayırsız ve ahlaksız bir millet olduk" dedi.

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