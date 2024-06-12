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CHP'li belediyenin Tarsus'taki tiyatro kararına büyük tepki! Oyunları iptal ettiler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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CHP’li belediyenin Tarsus’taki tiyatro kararına büyük tepki! Oyunları iptal ettiler...

Tarsus Belediyesi'nin CHP'li yeni başkanı Ali Boltaç'ın seçimi kazandıktan sonraki ilk işi, Tarsus Belediye Tiyatrosu'nu kapatmak olmuştu. Boltaç'ın kararı, oyunculara paspas çektirip çay servisi yaptırmasıyla daha da dikkat çekti. Tepkilerin ardı arkası kesilmezken, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu da Tarsus'taki gösterilerini iptal etti. İşte detaylar...

Tiyatro dünyası, CHP'li Tarsus Belediyesi'nin aldığı kararla çalkalanıyor. CHP'li yeni başkan Ali Boltaç'ın seçimleri kazandıktan sonra ilk işi, 2019 yılında kurulan Tarsus Belediye Tiyatrosu'nun kapatılması oldu. Tasarruf önlemleri sebebiyle kapatılan ve son oyununu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde oynayan sanatçılar da adeta sürgüne gönderildi.

Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar, Veteriner Hizmetleri bünyesindeki köpek bakımevine personel olarak, bazı oyuncular Gelirler Müdürlüğü personeli olarak çay ocağına ya da nikah salonu personeli olarak Kadın Sığınma Evi'ne gönderildi.

Belediye girişinde karşılama personeli olarak görevlendirilen oyunculardan Hacer Öner de görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"4.5 yıl emek verdiğim oyunculuktan sonra bana büro memurusun deniyor. 8-5 çalışma sistemi tiyatroya özgü bir şey değildir. Buna daha fazla dayanamazdım." Belediyenin aldığı bu karara tiyatro dünyasından da büyük tepki geldi.

Nedim Saban, Bennu Yıldırımlar gibi ünlü sanatçılar tiyatroculara destek verdi.

BÜYÜK TEPKİ

İzmir'deki tiyatro seçmelerinde torpil yapan, Antalya'daki tiyatrocuları sürgüne gönderen CHP zihniyeti son olarak Tarsus'ta bir skandala imza atmıştı. Son seçimlerde belediye başkanı seçilen Ali Boltaç, ilk iş olarak belediye tiyatrosunu kapatmış ve oyuncuları sürgüne göndermişti. GÜNAYDIN olayı manşete taşıyınca yaşanan durum büyük tepki görmüştü.

GİTMİYORLAR

İşinden edilen tiyatroculardan Hacer Öner'in GÜNAYDIN'da yer alan "Tarsus'ta tiyatroculara paspas çektiriyor, çay dağıttırıyorlar" sözleri yankı uyandırdı.

Süt Kardeşler isimli oyunlarıyla Türkiye'yi dolaşan Süheyl- Behzat Uygur Tiyatrosu, Tarsus'ta yaşanan gelişmeler sebebiyle, oyunlarını iptal etti. Sanat dünyasından pek çok isim de Tarsus'a gitmeme kararı aldı.

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