CHP'li belediyenin Tarsus'taki tiyatro kararına büyük tepki! Oyunları iptal ettiler...
Tarsus Belediyesi'nin CHP'li yeni başkanı Ali Boltaç'ın seçimi kazandıktan sonraki ilk işi, Tarsus Belediye Tiyatrosu'nu kapatmak olmuştu. Boltaç'ın kararı, oyunculara paspas çektirip çay servisi yaptırmasıyla daha da dikkat çekti. Tepkilerin ardı arkası kesilmezken, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu da Tarsus'taki gösterilerini iptal etti. İşte detaylar...
Tiyatro dünyası, CHP'li Tarsus Belediyesi'nin aldığı kararla çalkalanıyor. CHP'li yeni başkan Ali Boltaç'ın seçimleri kazandıktan sonra ilk işi, 2019 yılında kurulan Tarsus Belediye Tiyatrosu'nun kapatılması oldu. Tasarruf önlemleri sebebiyle kapatılan ve son oyununu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde oynayan sanatçılar da adeta sürgüne gönderildi.
Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar, Veteriner Hizmetleri bünyesindeki köpek bakımevine personel olarak, bazı oyuncular Gelirler Müdürlüğü personeli olarak çay ocağına ya da nikah salonu personeli olarak Kadın Sığınma Evi'ne gönderildi.
Belediye girişinde karşılama personeli olarak görevlendirilen oyunculardan Hacer Öner de görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:
"4.5 yıl emek verdiğim oyunculuktan sonra bana büro memurusun deniyor. 8-5 çalışma sistemi tiyatroya özgü bir şey değildir. Buna daha fazla dayanamazdım." Belediyenin aldığı bu karara tiyatro dünyasından da büyük tepki geldi.
Nedim Saban, Bennu Yıldırımlar gibi ünlü sanatçılar tiyatroculara destek verdi.
BÜYÜK TEPKİ
İzmir'deki tiyatro seçmelerinde torpil yapan, Antalya'daki tiyatrocuları sürgüne gönderen CHP zihniyeti son olarak Tarsus'ta bir skandala imza atmıştı. Son seçimlerde belediye başkanı seçilen Ali Boltaç, ilk iş olarak belediye tiyatrosunu kapatmış ve oyuncuları sürgüne göndermişti. GÜNAYDIN olayı manşete taşıyınca yaşanan durum büyük tepki görmüştü.
GİTMİYORLAR
İşinden edilen tiyatroculardan Hacer Öner'in GÜNAYDIN'da yer alan "Tarsus'ta tiyatroculara paspas çektiriyor, çay dağıttırıyorlar" sözleri yankı uyandırdı.
Süt Kardeşler isimli oyunlarıyla Türkiye'yi dolaşan Süheyl- Behzat Uygur Tiyatrosu, Tarsus'ta yaşanan gelişmeler sebebiyle, oyunlarını iptal etti. Sanat dünyasından pek çok isim de Tarsus'a gitmeme kararı aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece %5'i Başarabiliyor: Güneş Gözlüğü Olmayan 3 Pandayı Bulabilir misiniz?
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...
- Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?
- Muğla deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son dakika...
- Anneler Mutlaka Denesin! Çoraplardaki Lekelere Doğal Çözüm
- MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!
- e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...
- Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...
- Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği bitti mi?
- 700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye yattı mı? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...
- Beşiktaş gol üstüne gol atıyor! Galatasaray'ın ardından Kanarya'nın yıldızına kancayı taktı
- Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!