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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan 84 yaşında hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Murat Soydan 84 yaşında hayatını kaybetti!

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Murat Soydan'ın vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu. Peki Murat Soydan neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan, yaşamını yitirdi. Sinema dünyasına 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle adım atan Soydan, 84 yaşındaydı. Soydan'ın vefat haberini kızı Mehveş Soydan duyurdu.

ACI HABERİ KIZI DUYURDU!

Soydan "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi.

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu. Üniversite için İstanbul'a geldi. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.

1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le baş rolü paylaşmıştı.

1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "Zulüm" filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.

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