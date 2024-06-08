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Dünyaca ünlü sanatçı İstanbul'dan dünyaya seslendi: Ateşkesi ve özgür Filistin'i iste

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Dünyaca ünlü sanatçı İstanbul’dan dünyaya seslendi: Ateşkesi ve özgür Filistin’i iste

Dünyaca ünlü şarkıcı Imany, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Filistin'i unutmayan şarkıcı konserinde destek çağrısında bulunarak "Believer" şarkısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anımsattı. Imany, barış çağrısı yaparak "Yumruklarını kaldır İstanbul. Kendiniz için, zulme uğrayanlar için, dünyanın her yerinde katledilen tüm masum insanlar için, adalet için, barış için yumruklarını kaldır. Barışı, ateşkesi ve özgür Filistin'i iste" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak kazanan sanatçı konserde, "Dance Monkey", "Believer", "Wonderfull Life", "You Will Never Know", "All The Things She Said" ve "A Team"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Konser sırasında Imany, "Believer" şarkısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "Yumruklarını kaldır İstanbul. Kendiniz için, zulme uğrayanlar için, dünyanın her yerinde katledilen tüm masum insanlar için, adalet için, barış için yumruklarını kaldır. Barışı, ateşkesi ve özgür Filistin'i iste. İstanbul, dediklerimi tekrar et: Barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkcının çağrısı üzerine seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkış ve çığlıklarla Filistin'e destek verdi. Konserde sanatçıya şarkılarda 8 çellist ile dinleyiciler de eşlik etti.

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