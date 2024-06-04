Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'siydi... Fatma Karanfil hayatını kaybetti! Menajeri duyurdu
Son dakika haberleri... Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Şayeste' karakteri ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Bir süredir kanser mücadelesi veren ve 25 Mayıs'ta entübe edilen oyuncu 72 yaşındaydı.
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Şayeste' karakteri ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Kanser tedavisi gördüğü Florya'daki hastanede geçtiğimiz günlerde entübe edilen Fatma Karanfil 72 yaşında vefat etti.
MENAJERİ DUYURDU!
Fatma Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu:
"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi.
Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."
FATMA KARANFİL KİMDiR?
3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center'de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.
1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra'ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.
Yeşilçam'ın efsane yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile adından söz ettirdi.
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