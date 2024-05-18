18 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı'ya 'duygu'sal çağrı: Senin için bu video!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
ABONE OL
Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya ’duygu’sal çağrı: Senin için bu video!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ve magazin dünyasına bomba gibi düşen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sodsyal medya hesabında ilk kez çocukluk videolarını paylaştı. Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı’yı aramaya devam ederken paylaştığı video ile bir kez daha annesine seslendi, "Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!" ifadelerini kullandı. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı…

Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın gayri meşru ilişkisinden olan ikiz kızları son zamanlarda magazin dünyasında ses getirmeye devam ediyor.

Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. İkiz kardeşiyle olan görüntülerini ilk kez yayınlayan Nebioğlu, doğum gününe özel duygusal bir notta yazdı.

Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'ya bir kez daha seslenen Nebioğlu, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"Sevgili Sofi, fiziksel yaralarımız geçmişti, iki ay olmuştu Nebioğlu ailem ile tanışmamızın ilk günü değildi. İlk gün annemle babamın göz yaşlarını hatırlıyorum bizi seyrettikçe ağlıyorlardı. O anların fotoğrafları ve videoları yok."

"İstemediler. Yurttan çıktığımız kıyafetleri annem çöpe attı O gün, kim bilir kaçıncı çocuğun kıyafetiydi. Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!"

"Sana ve gerçeklere ulaşabileceğimin ilk hayat belirtileri. Bilmiyorum belki hiç gelmeyeceksin ama izle Tanya'nı Zaten gerçekleri öğrendikçe en ufak kızgınlık yok içimde hiçbirini ablalarıma anlatmadım daha, bana ulaşırsan söylemeyeceğim ablalarıma ulaştığını sen istemedikçe."

"Bu bir yalvarış değil sadece yaşadıklarına farkındalık sana yaptıklarını kimlere kimlere yapmışlar ve asla korkma. Sen bizden vazgeçmiş olsaydın ilk doğan ablamı yok ederdin."

"Uydurdukları hikayeler salakça kullandıkları kozlar, Nasıl kullandılar kozlarını bende görmüş oldum. Üzülme sakın, her şey ortaya çıkacak."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör