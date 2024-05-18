Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya ’duygu’sal çağrı: Senin için bu video!

"İstemediler. Yurttan çıktığımız kıyafetleri annem çöpe attı O gün, kim bilir kaçıncı çocuğun kıyafetiydi. Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!"

"Sana ve gerçeklere ulaşabileceğimin ilk hayat belirtileri. Bilmiyorum belki hiç gelmeyeceksin ama izle Tanya'nı Zaten gerçekleri öğrendikçe en ufak kızgınlık yok içimde hiçbirini ablalarıma anlatmadım daha, bana ulaşırsan söylemeyeceğim ablalarıma ulaştığını sen istemedikçe."