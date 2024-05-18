Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı'ya 'duygu'sal çağrı: Senin için bu video!
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ve magazin dünyasına bomba gibi düşen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sodsyal medya hesabında ilk kez çocukluk videolarını paylaştı. Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı’yı aramaya devam ederken paylaştığı video ile bir kez daha annesine seslendi, "Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!" ifadelerini kullandı. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı…
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın gayri meşru ilişkisinden olan ikiz kızları son zamanlarda magazin dünyasında ses getirmeye devam ediyor.
Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. İkiz kardeşiyle olan görüntülerini ilk kez yayınlayan Nebioğlu, doğum gününe özel duygusal bir notta yazdı.
Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'ya bir kez daha seslenen Nebioğlu, paylaşımının altına şu notu ekledi:
"Sevgili Sofi, fiziksel yaralarımız geçmişti, iki ay olmuştu Nebioğlu ailem ile tanışmamızın ilk günü değildi. İlk gün annemle babamın göz yaşlarını hatırlıyorum bizi seyrettikçe ağlıyorlardı. O anların fotoğrafları ve videoları yok."
"İstemediler. Yurttan çıktığımız kıyafetleri annem çöpe attı O gün, kim bilir kaçıncı çocuğun kıyafetiydi. Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!"
"Sana ve gerçeklere ulaşabileceğimin ilk hayat belirtileri. Bilmiyorum belki hiç gelmeyeceksin ama izle Tanya'nı Zaten gerçekleri öğrendikçe en ufak kızgınlık yok içimde hiçbirini ablalarıma anlatmadım daha, bana ulaşırsan söylemeyeceğim ablalarıma ulaştığını sen istemedikçe."
"Bu bir yalvarış değil sadece yaşadıklarına farkındalık sana yaptıklarını kimlere kimlere yapmışlar ve asla korkma. Sen bizden vazgeçmiş olsaydın ilk doğan ablamı yok ederdin."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs'ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları
- Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Bu mesleği kimse bilmiyor
- Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...
- Sirkeyle temizlik yapanlara kötü haber! Yararlı sanıyorduk ama...
- İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva
- Kedilerin dışkılarını kuma bu yüzden gömüyor! Herkes temizlik sanıyor ama sebebi sizsiniz
- Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?
- Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15'te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...
- ÖGG sınav sonuçları sorgulama 2024 | EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
- Bursluluk sınav sonuç ekranı | MEB İOKBS (PYBS) 2024 sonuçları açıklandı! 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara…
- Asgari ücretin 1 2 3 değil tam 4 katını kazanıyorlar! Yeşil elmas Türkiye’de gelir kapısı oldu
- Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...