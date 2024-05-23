Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan sevindiren haber! Karantinaya alınmıştı! Sağlık durumu...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerden Türkan Şoray'ın sağlık durumu merak ediliyordu. İleri derecede zatürre nedeniyle iki haftalık karantinaya alınan Şoray, son durumunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. İşte Türkan Şoray'ın sağlık durumuna ilişkin detaylar...
Yeşilçam'ın Al Yazmalı'sı olarak bilinen Türkan Şoray, geçtiğimiz haftalarda hayranlarını korkutmuştu. Şoray, Ediz Hun ile birlikte Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmak üzere KKTC'ye gidecekti. 30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan sanatçı Türkan Şoray'ın doktoru seyahat için izin vermemişti. İşte karantinaya alınan Şoray'ın sağlık durumu...
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Doktorunun, "Değil seyahat etmek, evinin bahçesinde bile yürüme" demesiyle Şoray'ın hastalığının sanıldığından daha ağır olduğu anlaşılmıştı.
KARANTİNAYA GİRMİŞTİ
Türkan Şoray, yeniden doktor kontrolünden geçti. Sanatçının sağlık durumu, hastalığa yakalandığı ilk günlere oranla daha iyi olsa da yüksek riskli durumun devam ettiği sonucuna varıldı.
Doktoru, Şoray'a iki hafta boyunca evden çıkmamasını, hiçbir şekilde yorulmamasını söyledi. Türkan Şoray, bunun üzerine evinde iki hafta sürecek bir karantinaya girdi.
"İYİLEŞTİM"
Haftalar sonra Türkan Şoray'dan beklenen açıklama geldi. Şoray paylaşımına "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum,bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı..." notunu düştü.
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