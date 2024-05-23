Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan sevindiren haber! Karantinaya alınmıştı! Sağlık durumu...

Yeşilçam'ın Al Yazmalı'sı olarak bilinen Türkan Şoray, geçtiğimiz haftalarda hayranlarını korkutmuştu. Şoray, Ediz Hun ile birlikte Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmak üzere KKTC'ye gidecekti. 30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan sanatçı Türkan Şoray'ın doktoru seyahat için izin vermemişti. İşte karantinaya alınan Şoray'ın sağlık durumu...