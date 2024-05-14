Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu siparişi verip polise yakalandı! "Getirdin mi malzemeleri"
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek'in adının ilginç bir olaya karıştığı ortaya çıktı. Polisin radarına takılan motosikletten indirilen şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı. Polis arama yaparken yanlarına gelen Civelek, torbacıya “Getirdin mi malzemeyi” diye sorunca uyuşturucu alışverişi yaptığı anlaşıldı. Torbacıya dava açılırken, oyuncu hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
29 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek'in (29) uyuşturucu siparişi verip, polise yakalandığı ortaya çıktı. Civelek uyuşturucu siparişi verip, polislerin yanında torbacıya, "Getirdin mi malzemeleri" diyerek çıkıştı. İşte haberin detayları...
GÜNAYDIN'ın ulaştığı bilgilere göre; geçtiğimiz 29 Ekim gece saat 04.15 sıralarında Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne ekipler Ulus Mahallesi'nde sivil bir şekilde devriye görevlerini yerine getiriyordu. Ekipler, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde 2 erkek şüphelinin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu gördü. Ekipler yaptıkları anonsla motoru durdurdu ve 2 şüpheliye GBT sorgulaması yaptı. Şüphelilerden Ömer Faruk A. ve Selçuk Ç.'nin UYAP sorgulamaları temiz çıktı.
1.1 GRAMI TAŞ 0.4 GRAMI TOZ KOKAİN
Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A.'nın üst aramasında da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer şüpheli Selçuk Ç. ise tam üst araması yapılacağı esnada sağ cebinden peçeteye sarılı vaziyette 1.1 gram taş kokain ve 0.4 gram şeffaf poşete sarılı vaziyette beyaz renkli toz halinde kokain maddesini polislere teslim etti.
TORBACIYA BÖYLE SESLENDİ: GETİRDİN Mİ MALZEMELERİ
Tam bu esnada Selçuk Ç.'nin telefonunun sürekli çaldığı görüldü. Aynı anda bir de genç bir kadının arama yapılan yere yaklaştığı görüldü. Genç kadının, üst araması yapan polislerin duyacağı bir şekilde Selçuk Ç.'ye "Getirdin mi malzemeleri" demesi üzerine polisler kısa süreli bir şok geçirdi. Yapılan incelemelerde genç kadının Kızılcık Şerbeti isimli dizide rol alan Feyza Civelek olduğu ortaya çıktı. 3 isim de polis karakoluna götürüldü.
DEKONTU POLİSLERLE PAYLAŞTI
Olay yerinde polislere konuşan Civelek, Selçuk Ç'nin hesabına kokain getirmesi için mobil bankacılık yoluyla 6 bin lira para gönderdiğini, gelecek kokain maddesini ise ismini bilmediği bir arkadaşına aldığını iddia etti. Dekontu da polislerle paylaştı.
"BİRAZ DA ALKOLLÜYDÜM"
Civelek, polis karakolunda ise ağız değiştirdi. Civelek burada 'bilgi veren' sıfatıyla "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, 'Uyuşturucu maddeyi verin' dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.
Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. Sonra beni alıp polis merkezine getirdiler. Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" şeklinde ifade verdi.
CEP TELEFONUNA EL KONULDU
Karakola götürülen 3 isimden Selçuk Ç. ifadesinde, uyuşturucu maddeleri Kağıthane'den tanımadığı bir şahıstan 4 bin liraya aldığını ve 6 bin liraya da satmak için Feyza Civelek'e getirdiğini belirtti.
Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A. ise 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadede, uyuşturucu alış verişinden haberdar olmadığını, sadece arkadaşının 'Beni Beşiktaş'a bırakır mısın' demesi üzerine yardımcı olduğunu öne sürdü. Şüpheli Selçuk Ç.'den çıkan 6 bin lira, cep telefonu ve sim kartına incelenmesi için el konuldu. Gözaltına alınan Selçuk Ç., adliyeye sevk edildi.
TORBACIYA DAVA
Mahkemeye sevk edilen Selçuk Ç. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Selçuk Ç.'nin aynı suç kapsamında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası verilmesi istemiyle iddianame düzenleyerek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.
CİVELEK'E TAKİPSİZLİK
Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Civelek'in evinde ve üzerinde yapılan polis aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.
6 YIL ÖNCE DE POLİSİN ELİNİ ISIRMIŞTI
Civelek, 2018 yılında da Ortaköy'de alkol kontrolü için durdurulduğu sırada polisin elini ısırdığı için gözaltına alınmıştı. Civelek, polis memurlarına yumruk ve tekme atarak saldırdığı, bir polisin elini ısırdığı, hakaret ettiği ve bir polisin de telefonunu elinden alarak yer atıp kırdığı iddia edilmişti.
Civelek bu iddialarla ilgili 4 yıl önce 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Mahkeme, Civelek'i, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'görevini yaptırmamak için direnme' ve 'mala zarar verme' suçlarından 6 ay 7 gün hapis cezası ile 9 bin 80 lira para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.
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