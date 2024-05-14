Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu siparişi verip polise yakalandı! "Getirdin mi malzemeleri"

"BİRAZ DA ALKOLLÜYDÜM"

Civelek, polis karakolunda ise ağız değiştirdi. Civelek burada 'bilgi veren' sıfatıyla "Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, 'Uyuşturucu maddeyi verin' dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.

Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. Sonra beni alıp polis merkezine getirdiler. Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" şeklinde ifade verdi.

CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Karakola götürülen 3 isimden Selçuk Ç. ifadesinde, uyuşturucu maddeleri Kağıthane'den tanımadığı bir şahıstan 4 bin liraya aldığını ve 6 bin liraya da satmak için Feyza Civelek'e getirdiğini belirtti.

Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A. ise 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadede, uyuşturucu alış verişinden haberdar olmadığını, sadece arkadaşının 'Beni Beşiktaş'a bırakır mısın' demesi üzerine yardımcı olduğunu öne sürdü. Şüpheli Selçuk Ç.'den çıkan 6 bin lira, cep telefonu ve sim kartına incelenmesi için el konuldu. Gözaltına alınan Selçuk Ç., adliyeye sevk edildi.