Burak Özçivit ve Özge Törer dünya basınında yoğun ilgi gördü!

Türkiye'yi temsilen fuarda yer alan ve özel olarak hazırlanan Bozdağ Film Platoları deneyim alanı ise Arabian Travel Market Dubai'nin adeta gözdesi oldu.

Türkiye'de bir ilk olarak tarihe adını yazdıran Bozdağ Film Platoları, fuarda dünya çapında turizmcilerin ve acentaların ilgi odağı oldu.