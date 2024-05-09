Şarkıcı Kalben’den ilk açıklama geldi! Sağlık durumunu paylaştı! Adli kontrolle serbest bırakılmıştı...

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI!

X hesabından bir video mesajı paylaşan Kalben şöyle konuştu:

"Canlarım, müzik edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım. Sokaklarda konserlerde festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım. Umudundan sevgisinden dayanışmasından destek aldıklarım.

Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kamuoyunu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Bunu da eklemeliyim.

Ben iyiyim. Ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, çok daha iyi olacağım. Daha da iyi olmak için çabalıyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum."