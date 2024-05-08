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Ünlü popçu Mustafa Sandal yeniden ticarete girdi! Ayakkabı dükkanından sonra...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Ünlü popçu Mustafa Sandal yeniden ticarete girdi! Ayakkabı dükkanından sonra...

Şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz sene oğlu Yaman için bir ayakkabı dükkanı açmıştı. Ancak, işler yolunda gitmedi ve kapatmak zorunda kaldı. Sandal, ticaretteki bu deneyiminin ardından bambaşka bir sektöre adım attı. İşte, Mustafa Sandal'ın yeni işi...

Türk pop müziğine damgasını vuran Mustafa Sandal, yeni işiyle gündem oldu. Daha önce ayakkabı sektöründe ilerleyemeyen ünlü isim, yeniden ticarete atıldı.

'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında Emina Jahovic ile yapmıştı. İki erkek çocuğu bulunan çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

İTALYA'DA EVLENMİŞTİ

Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

Sandal, bir ayakkabı markasının özel ürünlerini satmak için İstanbul Küçük Armutlu'da mağaza açmıştı.

Mustafa Sandal'ın büyük oğlu Yaman'a açtığı ayakkabı dükkanında işler yolunda gitmedi. Ünlü popçu ayakkabı mağazasını kapattı.

PET SHOP AÇTI

tv100'ün haberine göre; Sandal, şimdi ise bambaşka bir sektöre giriş yaptı. Ünlü popçu, pet shop açtı ve yeni sektöre hızlı bir başlangıç yaptı.

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