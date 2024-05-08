Ünlü popçu Mustafa Sandal yeniden ticarete girdi! Ayakkabı dükkanından sonra...
Şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz sene oğlu Yaman için bir ayakkabı dükkanı açmıştı. Ancak, işler yolunda gitmedi ve kapatmak zorunda kaldı. Sandal, ticaretteki bu deneyiminin ardından bambaşka bir sektöre adım attı. İşte, Mustafa Sandal'ın yeni işi...
Türk pop müziğine damgasını vuran Mustafa Sandal, yeni işiyle gündem oldu. Daha önce ayakkabı sektöründe ilerleyemeyen ünlü isim, yeniden ticarete atıldı.
'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında Emina Jahovic ile yapmıştı. İki erkek çocuğu bulunan çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.
İTALYA'DA EVLENMİŞTİ
Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.
Sandal, bir ayakkabı markasının özel ürünlerini satmak için İstanbul Küçük Armutlu'da mağaza açmıştı.
Mustafa Sandal'ın büyük oğlu Yaman'a açtığı ayakkabı dükkanında işler yolunda gitmedi. Ünlü popçu ayakkabı mağazasını kapattı.
PET SHOP AÇTI
tv100'ün haberine göre; Sandal, şimdi ise bambaşka bir sektöre giriş yaptı. Ünlü popçu, pet shop açtı ve yeni sektöre hızlı bir başlangıç yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çamaşır suyu lekesi kabusu bitti! Pamukla biraz sürün ve işte sonuç
- Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor
- Sadece %1 yüksek IQ'lu dahiler gizlenen hatayı 10 saniyede bulabilir! ️
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı
- Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş
- Konuşmayan muhabbet kuşu kalmasın! Kuşunuz insan gibi şakıyacak
- Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!
- Kızılcık Şerbeti'nde kartlar yeniden dağıtıldı! Görkem'in hesabı görüldü, onun yerine...
- Emekliye %50 artışla hesaplara yatacak! SGK-SSK, Bağ-Kur, EYT'liye beklediği ödeme tarihleri
- 45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika
- İstanbul'da göz gözü görmeyecek! 23 ilçede mum ve gaz lambalarını hazırlayın: Saatler sürecek
- EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...