Ünlü popçu Mustafa Sandal yeniden ticarete girdi! Ayakkabı dükkanından sonra...

'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında Emina Jahovic ile yapmıştı. İki erkek çocuğu bulunan çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.