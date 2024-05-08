Eşi banyoda ölü bulunmuştu! Eski manken Yeşim Erçetin’den şoke eden itiraf!

Erçetin, yeni yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fevzi'nin geride kalan bir kardeşi vardı, o bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldıktan sonra ben size açıklama yapmayı uygun gördüm.

"İNTİHAR ETTİ"

Fevzi silahla intihar etti. Evimizin salonunda koltuğa oturup başına silahla ateş etti. Onu kanlar içinde evde ilk bulan bendim. Bunu niye mi şimdi açıklıyorum. Çünkü hayatta kalan tek yakını kardeşi, ağabeyinin ölüm şeklinin intihar olarak açıklanmasını istemedi.

'Ağabeyim güçsüz biri değil, ağabeyim aciz biri değil, lütfen bunu söylemeyelim' diye benden rica etti. Ben tamam dedim. Fakat sonra sosyal medyada Fevzi'nin cinayete kurban gittiği, birileri tarafından öldürüldüğü hatta daha ileri gidip, benim onu öldürdüğüm ve öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp, intihar olayını söylememiz gerektiğini çünkü geride kalan bana ve ona ağır ithamlar geleceğini söyledim.