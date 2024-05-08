Eşi banyoda ölü bulunmuştu! Eski manken Yeşim Erçetin'den şoke eden itiraf!
Şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin, 2022 yılında iş insanı Fevzi Kardeseci ile Miami'de sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ancak, Erçetin, eşinden şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını duyurmuştu. Ünlü isim son olarak, eşinin vefatıyla ilgili ortaya atılan şüpheli ölüm iddiaları sonrası gerçeği açıkladı.
Şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin, iş insanı Fevzi Kardeseci ile 2022 senesinde sessiz sedasız Amerika'nın Miami kentinde nikah masasına oturmuştu. Üçüncü eşiyle gözlerden uzakta bir yaşam süren Erçetin, geçtğimiz gün hayatını kaybeden Fevzi Kardeseci'nin ölüm nedeni açıkladı.
"ŞAİBELİ ÖLÜM DEĞİL"
Vefat eden eşi hakkında çıkan iddialara sessiz kalamayan Erçetin, 'Aramızda Kalmasın' programında açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı: "Şaibeli ölüm değil. Düşmeye bağlı, kafasını çarptığı, bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler.
"HAPLARLA AYAKTAYIM"
En son salı günü gördüm. Özür diledi, 'Lütfen geri dön' dedi. Dönmeyeceğimi söyledim. Ölmeden hemen önce de Müslüm Gürses'in 'Gidecek Bir Gün' şarkısını cepten attı. Aradım, açmadı. Koşarak gittim. Banyoda kanlar içindeydi. Boşanıyorduk ama çok sevmiştim. İçim yanıyor. Haplarla ayaktayım."
Tüm iddiaların ve açıklamaların ardından Aramızda Kalmasın'a konuşan Erçetin, eşinin intihar ettiğini belirtti.
Erçetin, yeni yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Fevzi'nin geride kalan bir kardeşi vardı, o bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldıktan sonra ben size açıklama yapmayı uygun gördüm.
"İNTİHAR ETTİ"
Fevzi silahla intihar etti. Evimizin salonunda koltuğa oturup başına silahla ateş etti. Onu kanlar içinde evde ilk bulan bendim. Bunu niye mi şimdi açıklıyorum. Çünkü hayatta kalan tek yakını kardeşi, ağabeyinin ölüm şeklinin intihar olarak açıklanmasını istemedi.
'Ağabeyim güçsüz biri değil, ağabeyim aciz biri değil, lütfen bunu söylemeyelim' diye benden rica etti. Ben tamam dedim. Fakat sonra sosyal medyada Fevzi'nin cinayete kurban gittiği, birileri tarafından öldürüldüğü hatta daha ileri gidip, benim onu öldürdüğüm ve öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp, intihar olayını söylememiz gerektiğini çünkü geride kalan bana ve ona ağır ithamlar geleceğini söyledim.
"BUNU AÇIKLAMAYA KARAR VERDİK"
Aile olarak telefonda bir konferans yaptık. Ve bunu açıklamaya karar verdik. Eşim intihar etti.
"DOKTORA GİTMESİNİ DEFALARCA SÖYLEDİM"
Geçen salı birlikte yemek yedik. Bana masada 'Yeşim biliyor musun bu son yemeğimiz' dedi. Saçmalama dedim. Gittikçe giden tuhaflığı beni korkutuyordu. Doktora gitmesini defalarca söyledim. Fakat kabul etmiyordu. Fevzi birkaç yıl önce kanseri atlatmış."
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