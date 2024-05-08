08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kalbinden ameliyat olmuştu! Aslı Hünel paylaştı: Oyuncu Saruhan Hünel'in sağlık durumu...

Kalbinden ameliyat olmuştu! Aslı Hünel paylaştı: Oyuncu Saruhan Hünel'in sağlık durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
ABONE OL
Kalbinden ameliyat olmuştu! Aslı Hünel paylaştı: Oyuncu Saruhan Hünel’in sağlık durumu...

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, bir süredir yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün ameliyat geçirdi. Hünel'in kardeşi Aslı Hünel, ağabeyinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. İşte Saruhan Hünel'in son durumu...

Saruhan Hünel geçtiğimiz gün, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kalbinden ameliyata olmuştu. Son olarak kardeşi Aslı Hünel, ağabeyinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte o paylaşım...

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Hünel'in operasyona girdiğini kardeşi Aslı Hünel, "Canım ağabeyim Saruhan Hünel, bir süredir kalple ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua, iyi olacaksın Allah'ın izniyle" sözleriyle duyurmuştu.

SARUHAN HÜNEL'İN SON DURUMU

Aslı Hünel, ameliyatı başarılı geçen ve bir gece yoğun bakımda kalan Saruhan Hünel'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Hünel "Ağabeyim Saruhan Hünel, Allah'a şükür başarılı geçen operasyon sonrasında durumu gayet iyi. Arayan soran, mesaj yazan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dualarınız ve güzel dilekleriniz şifa oldu. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEYİN ÖNEMİ YOK HAYATTA"

Ünlü isim, ardından da şu sözleri söyledi:

"Hiçbir şeyin önemi yok şu hayatta. Sağlık olsun. Bir de gönül dolusu huzur, gerisi yalan dünya..."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA