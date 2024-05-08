Kalbinden ameliyat olmuştu! Aslı Hünel paylaştı: Oyuncu Saruhan Hünel'in sağlık durumu...
Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, bir süredir yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün ameliyat geçirdi. Hünel'in kardeşi Aslı Hünel, ağabeyinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. İşte Saruhan Hünel'in son durumu...
Saruhan Hünel geçtiğimiz gün, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kalbinden ameliyata olmuştu. Son olarak kardeşi Aslı Hünel, ağabeyinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte o paylaşım...
SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Hünel'in operasyona girdiğini kardeşi Aslı Hünel, "Canım ağabeyim Saruhan Hünel, bir süredir kalple ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua, iyi olacaksın Allah'ın izniyle" sözleriyle duyurmuştu.
SARUHAN HÜNEL'İN SON DURUMU
Aslı Hünel, ameliyatı başarılı geçen ve bir gece yoğun bakımda kalan Saruhan Hünel'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Hünel "Ağabeyim Saruhan Hünel, Allah'a şükür başarılı geçen operasyon sonrasında durumu gayet iyi. Arayan soran, mesaj yazan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dualarınız ve güzel dilekleriniz şifa oldu. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR ŞEYİN ÖNEMİ YOK HAYATTA"
Ünlü isim, ardından da şu sözleri söyledi:
"Hiçbir şeyin önemi yok şu hayatta. Sağlık olsun. Bir de gönül dolusu huzur, gerisi yalan dünya..."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı
- Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş
- Konuşmayan muhabbet kuşu kalmasın! Kuşunuz insan gibi şakıyacak
- Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!
- Kızılcık Şerbeti'nde kartlar yeniden dağıtıldı! Görkem'in hesabı görüldü, onun yerine...
- Emekliye %50 artışla hesaplara yatacak! SGK-SSK, Bağ-Kur, EYT'liye beklediği ödeme tarihleri
- 45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika
- İstanbul'da göz gözü görmeyecek! 23 ilçede mum ve gaz lambalarını hazırlayın: Saatler sürecek
- EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...
- Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi ve sığır kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş hisseleri...
- 46 48 50 52 yaşa emeklilik tam isabet vurdu! 1996 1999 2005 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu
- Tek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...