Kalbinden ameliyat olmuştu! Aslı Hünel paylaştı: Oyuncu Saruhan Hünel’in sağlık durumu...

SARUHAN HÜNEL'İN SON DURUMU

Aslı Hünel, ameliyatı başarılı geçen ve bir gece yoğun bakımda kalan Saruhan Hünel'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Hünel "Ağabeyim Saruhan Hünel, Allah'a şükür başarılı geçen operasyon sonrasında durumu gayet iyi. Arayan soran, mesaj yazan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dualarınız ve güzel dilekleriniz şifa oldu. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.