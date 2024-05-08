Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun dayakçı sevgilisine 5 yıl hapis istemi! "Ayrılmak isteyince bana saldırdı"

"AYRILMAK İSTEYİNCE O BANA SALDIRDI"

Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Emircan Şahin ise darp, hakaret ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını, olay günü Derin Talu'dan ayrılmak istediğini söylediği için genç kadının kendisine saldırdığını söyledi.

Saldırı sırasında kendisini korumak için Derin Talu'yu bileklerinden ittirdiğini söyleyen iş adamı suçlamaları reddetti.