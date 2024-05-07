Oyuncu Saruhan Hünel kalbinden ameliyat oldu! Kardeşi Aslı Hünel duyurdu! Sağlık durumu...

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan oyuncunun kardeşi Aslı Hünel, şu ifadeleri kullandı:

"Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Telefonlara yetişemediğim için özür dilerim. Dualarınız için çok sağ olun. Abim Saruhan Hünel çok şükür daha iyi. Bu gece yoğun bakımda kalacak.