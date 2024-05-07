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Oyuncu Saruhan Hünel kalbinden ameliyat oldu! Kardeşi Aslı Hünel duyurdu! Sağlık durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Oyuncu Saruhan Hünel kalbinden ameliyat oldu! Kardeşi Aslı Hünel duyurdu! Sağlık durumu...

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in ameliyat olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun kardeşi Aslı Hünel, ağabeyinin durumunu sosyal medya hesabından duyurdu. İşte haberin detayları...

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Saruhan Hünel, apar topar ameliyata alındı. Hünel'in, son sağlık durumunu kardeşi Aslı Hünel sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslı Hünel, sevenlerinden dua istedi ardından ise yeni bir açıklamada bulundu.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan oyuncunun kardeşi Aslı Hünel, şu ifadeleri kullandı:

"Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Telefonlara yetişemediğim için özür dilerim. Dualarınız için çok sağ olun. Abim Saruhan Hünel çok şükür daha iyi. Bu gece yoğun bakımda kalacak.

Şimdilik her şey yolunda görünüyor böyle giderse yarın servise alınacak. İlginiz, alakanız mesajlarınız ve aramalarınız için sonsuz teşekkür ederim"

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