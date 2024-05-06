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'Mavi Boncuk' Emel Sayın ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı: "Tekrardan iyi oldum"

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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’Mavi Boncuk’ Emel Sayın ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı: Tekrardan iyi oldum

Yeşilçam'ın efsane ismi Emel Sayın, önceki gece unutulmaz bir konserle hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sayın, sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden Emel Sayın, unutulmaz rolleri ve benzersiz sanatıyla Türk sinemasına damgasını vurdu. Özellikle "Mavi Boncuk" filmiyle izleyicinin gönlünde taht kuran Sayın, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi usta oyuncularla başrolü paylaştı. Son olarak ameliyat olduğunu açıklayan Sayın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

'Mavi Boncuk' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce muhabirlerle sohbet etti. Emel Sayın, geçtiğimiz yıl bir ameliyat olduğunu dile getirip şunları ifade etti:

"6-7 AY ALIŞAMADIM"

"Eklemlerimde bir sorun oldu. Bir ameliyat geçirdim ve o benim 6-7 ay çalışmama engel oldu. Şimdi iyiyim ama dikkatliyim ve başarılı bir ameliyat geçirdim. Çaresi olan bir ameliyattı. Tekrardan iyi oldum."

YAŞADIĞI EN BÜYÜK ACI!

Ünlü sanatçı, geçen aylarda da verdiği bir röportajla gündeme gelmişti. Posta'ya konuşan Emel Sayın, "Hayatınızda yaşadığınız en büyük, baş etmesi en zor acı neydi?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Acının çeşitleri var ama ben ailemi kaybettim ve çekirdek ailemden hiç kimse yok. Bu çok elim bir yalnızlık duygusu veriyor.

Şan, şöhret, para, hepsi boş. Telefonu kaldırdığında arayacak bir anne, baba, kardeş yoksa dünyanın en fakir insanı oluyorsun. Anne yok, baba yok, üç kardeşim vardı, onları da kaybettim. Bu korkunç bir acı. Şükür yeğenlerim var, çocukları var. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyorum"

Sayın, "Belki bir eş, çocuk olsaydı daha mı farklı olurdu?" sorusuna da şöyle karşılık verdi:

"Aile olmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben bunu gerçekleştiremedim. Benim en büyük keşke hissim bu"

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