'Mavi Boncuk' Emel Sayın ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı: "Tekrardan iyi oldum"

YAŞADIĞI EN BÜYÜK ACI!

Ünlü sanatçı, geçen aylarda da verdiği bir röportajla gündeme gelmişti. Posta'ya konuşan Emel Sayın, "Hayatınızda yaşadığınız en büyük, baş etmesi en zor acı neydi?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Acının çeşitleri var ama ben ailemi kaybettim ve çekirdek ailemden hiç kimse yok. Bu çok elim bir yalnızlık duygusu veriyor.

Şan, şöhret, para, hepsi boş. Telefonu kaldırdığında arayacak bir anne, baba, kardeş yoksa dünyanın en fakir insanı oluyorsun. Anne yok, baba yok, üç kardeşim vardı, onları da kaybettim. Bu korkunç bir acı. Şükür yeğenlerim var, çocukları var. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyorum"