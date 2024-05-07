Nihat Doğan ve Arzu Doğan boşanıyor! Evinin tapusunu verdi! 2 yıl sonra...
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan ile İranlı hayranı Arzu Doğan, 2 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten, hayranlarını üzen bir haber geldi. 1 buçuk yaşında çocukları olan çift boşanma karar aldı. İşte haberin detayları...
İranlı kız arkadaşı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 yılında dünyaevine giren Nihat Doğan'ın boşanacağı öğrenildi. İkilinin ayrılık nedeni dikkat çekerken ilk açıklama Arzu Doğan'dan geldi.
EVLERİNİ AYIRDILAR!
Ünlü çift, geçen aylarda da Arzu Doğan'ın oğullarının dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlara verdiği yanıtla gündeme geldi.
Badıkan adından 15 aylık bir çocukları olan çiftin, "boşanma kararı aldığı ve evlerini ayırdığı" iddiası gündem oldu.
EVİN TAPUSUNU VERDİ!
'Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; ilişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, bir süredir sıkıntı yaşadığı ve sorunları çözemeyince boşanma kararı aldı.
Evlerini ayıran Nihat Doğan ve Arzu Hanım'ın, nafaka ve tazminat konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. İddiaya göre; Doğan, eşi ve ve oğlunun oturması için bir evin tapusunu verdi.
KISKANÇLIK KRİZİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ!
Henüz 21 ay önce mutluluğa 'evet' diyen 48 yaşındaki türkücünün, ayrılık haberi ile gündeme gelmesi hayranlarını üzdü.
Boşanma kararının sebebi olarak ise konserlerden sonra evde kıskançlık krizi yaşanması gösterildi.
İLK AÇIKLAMA GELDİ!
Çıkan haberlerin ardından Arzu Doğan, sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulunarak boşanma iddialarını doğruladı.
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