Nihat Doğan ve Arzu Doğan boşanıyor! Evinin tapusunu verdi! 2 yıl sonra...

EVİN TAPUSUNU VERDİ!

'Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; ilişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, bir süredir sıkıntı yaşadığı ve sorunları çözemeyince boşanma kararı aldı.

Evlerini ayıran Nihat Doğan ve Arzu Hanım'ın, nafaka ve tazminat konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. İddiaya göre; Doğan, eşi ve ve oğlunun oturması için bir evin tapusunu verdi.