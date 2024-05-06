Ünlü oyuncu hastanelik oldu! Bensu Soral ve Hakan Baş çifti sağlık sorunları yaşıyor...

EDİS'İ DİNLEMEYE GİTTİLER

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, önceki akşam Edis konserine gitti. Geçtiğimiz yıl evliliklerindeki krizi atlatan ikiliden Soral, ayrılık iddialarının zaman zaman yeniden gündeme gelmesine isyan etti.

Soral, "Bu tip söylentilerin neden çıktığını biz de bilmiyoruz. Çok güzel, iyi giden bir ilişkimiz var. Umarım böyle haberler çıkmaz artık" dedi.