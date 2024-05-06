Ünlü oyuncu hastanelik oldu! Bensu Soral ve Hakan Baş çifti sağlık sorunları yaşıyor...
Geçtiğimiz yıllarda boşanma haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, ilişkilerine bir şans daha verme kararı almışlardı. Ancak, son gelişmeler çifti bir kez daha zorlu bir sürecin içine sürükledi. Bensu Soral, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İşte son durumu...
2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. 2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.
KALP PROBLEMİ YAŞADI!
Evliliklerindeki krizi atlatan Bensu Soral-Hakan Baş çifti şimdi de sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.
Geçtiğimiz mayıs ayında birden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakan Baş'ın kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıkmış ve işadamı ciddi bir operasyon geçirmişti.
Eşinin yaşadığı sağlık sorunları yüzünden stresli günler geçiren Soral da geçen hafta hastaneye kaldırıldı.
Soral'ın kalbinde ritim bozukluğu olduğundan şüphe ediliyor. Çift şu an evde dinleniyor.
BUZLAR ERİDİ
SABAH'ta yer alan habere göre; Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, 2022'yi Paris'te karşılamıştı.
Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.
EDİS'İ DİNLEMEYE GİTTİLER
Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, önceki akşam Edis konserine gitti. Geçtiğimiz yıl evliliklerindeki krizi atlatan ikiliden Soral, ayrılık iddialarının zaman zaman yeniden gündeme gelmesine isyan etti.
Soral, "Bu tip söylentilerin neden çıktığını biz de bilmiyoruz. Çok güzel, iyi giden bir ilişkimiz var. Umarım böyle haberler çıkmaz artık" dedi.
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