Oyuncu Tolga Sarıtaş evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!

Sarıtaş'ın 5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlilik kararı aldığı öğrenildi. Ünlü çift, geçen şubat ayında ise nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan ünlü çiftin nişanından kareler ise sosyal medyayı salladı.