Oyuncu Tolga Sarıtaş evleniyor! Düğün tarihi belli oldu!
Güneşin Kızları, Söz, Baba, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok dizide rol alan Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığını açıklamış ve sevgilisi Zeynep Mayruk'la şubat ayında nişanlanmıştı. Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu. İşte haberin detayları...
Yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Zeynep Mayruk'la geçtiğimiz aylarda nişanlanan Tolga Sarıtaş, düğün tarihine ilişkin açıklama yaptı.
Sarıtaş'ın 5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlilik kararı aldığı öğrenildi. Ünlü çift, geçen şubat ayında ise nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan ünlü çiftin nişanından kareler ise sosyal medyayı salladı.
ÜNLÜ ÇİFT NİŞANLANDI
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk nişanlandı! Ünlü çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu. Sarıtaş ve Mayruk'un düğün tarihi belli oldu.
DÜĞÜN HAZİRANDA
Tolga Sarıtaş, Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Sarıtaş, hayranlarına müjdeli haberi vererek, haziran ayında düğün yapacaklarını ve gelinlik ile damatlığı müstakbel eşi Zeynep Mayruk'un isteğine göre seçeceklerini söyledi.
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