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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Annesi açıkladı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu! Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Annesi açıkladı

Uzun yıllar boyunca "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ayşecan Tatari, şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Ekranlardan uzun bir süre uzak kalsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Tatari, kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017'de nikah masasına oturmuştu. Son olarak ünlü çiftin evliliği hakkında iddialar ortaya atıldı. Annesi Aliye Uzunatağan, kızı ve damadı hakkında çıkan 'ayrılık' haberlerine bakın ne dedi.

Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar, magazin gündemine bomba gibi düştü. Aliye Uzunatağan, önceki gün Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenindeydi. Gazetecilerle sohbet eden sanatçı, boşanma iddialarını hakkında açıklama yaptı.

"HARİKA OYUNCULAR VAR"

Milliyet'in haberine göre; Gençleri başarılı bulduğunu dile getiren Uzunatağan, "Bu işe dokuz yaşında başladım. Bu gün buradaysam gençler tarafından da beğeniliyorum demektir. Birçok genç oyuncuya eğitim verdim. Birçok ödüle layık görüldüm. Pırıl pırıl gençler yetişiyor. Harika oyuncular var. Bizler bu konuda bence çok başarılıyız" dedi.

"34 SENEDİR BEŞ KURUŞ ALMIYORUM"

Arjantin'de 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez'in güzellik kraliçesi seçilmesini değerlendiren Uzunatağan, "Ben böyle bir yarışmaya girmezdim. Ben bu ülkede gençlere el veren bir drama öğretmeniyim. Gençlere el veriyorum ve bütün öğrencilerim star. Tek tek sayamıyorum çünkü çok var, kimseyi unutmak istemiyorum.

Bu işe devam edeceğim, insan yetiştirmek harika bir duygu. Bu işi yaparken de 34 senedir beş kuruş para almıyorum. Tamamen gönüllü bir şekilde devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan, kızı ve damadı hakkında çıkan 'ayrılık' haberlerine tepki gösterdi.

"BOŞANMA FALAN YOK"

Kızı Ayşecan Tatari ve damadı Edip Tepeli'ye yönelik ayrılık iddialarıyla ilgili ise usta sanatçı, "Benim torunum var, onu çok seviyorum. Boşanma falan yok, asla olamaz. Aşık olarak evlendiler onlar. Siz böyle haberlere inanmayın.

Üreten bir aşkları var onların. Birçok tiyatro oyununa hizmet ediyorlar. Üretken bir beraberlik var, fazlasıyla aşk da var.Buradan da torunumun yanına gideceğim" sözleriyle ayrılık iddialarını yalanladı.

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